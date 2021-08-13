دنيا سمير غانم تزور قبر العائلة في أول جمعة بعد وفاة دلال عبد العزيز.. فيديو

زارت الفنانة دنيا سمير غانم، قبر والدتها الفنانة دلال عبد العزيز؛ بعد مرور أسبوع على رحيلها، حيث ظهر عليها حالة من الحزن واتشحت ملابسها بالسواد.



ورصدت عدسة "صدى البلد" وصول الفنانة دنيا سمير غانم، في أثناء زيارتها لـ قبر والديها سمير غانم و دلال عبد العزيز، وقراءة الفاتحة على روحهما.



وفاة الفنانة دلال عبد العزيز

أعلن الفنان حسن الرداد وفاة الفنانة القديرة دلال عبد العزيز، السبت الماضي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام".

وكتب حسن الرداد: "والله ما قادر أكتب ولا مصدق، توفيت إلى رحمة الله تعالى حماتى وأمى الغالية الفنانة الكبيرة #دلال_عبد_العزيز، أطيب خلق الله، عمرى ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتى، ربنا يغفرلك ويرحمك و يجمعنا مع بعض فى الآخرة، عايز اقولك انك هتلاقى مفاجاة حلوة مستنياكى، هتلاقى حبيب عمرك اللى طول الوقت بتسالى عليه، هتوحشينا قوى يا أمى، ربنا يجمعنا مع بعض فى الآخرة".