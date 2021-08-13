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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

والدتها وبّختها لرسوبها في 6 مواد|انتحار فتاة جامعية بهذا الشكل في القليوبية

جثة - صورة أرشيفية
جثة - صورة أرشيفية

قامت طالبة جامعية فى القليوبية بالانتحار والقاء نفسها من شرفة مسكنها بالدور الخامس بالعبور مما إدى إلى إصابتها بكسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلى بالمخ ووفاتها فور نقلها للمستشفى وذلك بعدما عاتبتها والدتها على الرسوب فى 6 مواد دراسية بالفرقة الثانية بكلية التجارة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وصرحت بدفن الجثة.


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تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من قسم شرطة العبور يفيد ورود بلاغ بقيام طالبة جامعية بإلقاء نفسها من شرفة مسكنها بالدور الخامس مما إدى إلى إصابتها بكسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلى بالمخ ووفاتها فور نقلها للمستشفى.


وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ وبالمعاينة والفحص تبين قيام "أ م ف" 19 سنة طالبة جامعية بالفرقة الثانية بكلية التجارة بإلقاء نفسها من شرفة مسكنها بالدور الخامس مما إدى إلى إصابتها بكسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلى بالمخ ووفاتها فور نقلها للمستشفى.


وبسؤال والدة الفتاة تبين أنه أثناء معاتبتها لابنتها لرسوبها هذا العام فى 6 مواد دراسية فوجئت بقيامها بالتوجه لشباك الشقة الكائنة بالدور الخامس وألقت بنفسها فى الشارع مما تسبب فى حدوث الإصابات الموصوفة وجرى نقلها لمستشفى العبور الخصصى إلا أنها توفت فور وصولها وتولت النيابة التحقيق.

القليوبية طالبة جامعية مدير أمن القليوبية مديرية امن القليوبية النيابة العامة

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