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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يشاركون في لقاء الدين والعيش المشترك

وفد من أعضاء مجلسي
وفد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

شارك وفد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في  فعاليات لقاء "الدين والعيش المشترك" الذي عقد على مدار يومين، بأحد فنادق العين السخنة.

 

وضم وفد التنسيقية، النواب محمد إسماعيل وعماد خليل ومنال هلال، أعضاء مجلس النواب، 
ومحمد فريد وعمرو عزت، أعضاء مجلس الشيوخ.

 

وتضمن اللقاء جلسة حول "الفقه والتفسير ودعم العيش المشترك"، مع الدكتور محمد مختار  جمعة وزير الأوقاف، والدكتور القس أندرية ذكي رئيس الطائفة الإنجيلية.


كما شهد اللقاء حضور نخبة من قادة الفكر من مختلف المجالات، بالإضافة لعدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، والقيادات الإعلامية وممثلي المجتمع المدني.

النواب مجلس الشيوخ مجلسي النواب والشيوخ الدكتور محمد مختار جمعة المجتمع المدني محمد مختار جمعة

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