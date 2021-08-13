المغرب يسجل 112 حالة وفاة جديدة بكورونا

تشهد وفيات كورونا فى المغرب وتيرة تصاعدية، إذ تم تسجيل اليوم 112حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 10823 في المملكة.

و أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم تسجيل 10752 إصابة جديدة بفيروس كورونا نزولا من 10828 أمس، ليبلغ إجمالي الإصابات في المملكة 741836 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تعافى 9895 حالة جديدة ليصل إجمالي حالات التعافي 649429.

الصحة العالمية تحذر

وفى سياق متصل،أطلقت منظمة الصحة العالمية أمس، تحذيرات من وصول إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في العالم خلال أشهر إلى 300 مليون إصابة.

وقال مدير المنظمة، تيدروس أدهانوم جيبريسوس: "في الأسبوع الماضي، تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية بالإصابة رقم مائتي مليون بـكوفيد - 19»، وذلك بعد ستة أشهر فقط من تجاوز العالم 100 مليون حالة مؤكدة، لافتا إلى أن «العدد الحقيقي للحالات أعلى من ذلك بكثير".



وأضاف: "يمكننا تجاوز 300 مليون حالة في أوائل العام المقبل، لكن يمكننا تغيير ذلك".

وكانت قالت منظمة الصحة العالمية، إنها ستختبر قريبًا ثلاثة عقاقير تستخدم لأمراض أخرى، لمعرفة ما إذا كانت ستساعد المرضى المصابين بـ فيروس كورونا.

وقالت وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة، الأربعاء الماضي، إن الأدوية الثلاثة سيتم تبنيها في المرحلة التالية من بحثها العلمي المستمر لتحديد العلاجات المحتملة لـ فيروس كورونا.



وتم اختيار الأدوية من قبل لجنة مستقلة بناءً على احتمالية قدرتها على منع الوفيات بين الأشخاص في المستشفى بسبب فيروس كورونا.



وهي تشمل الأرتيسونات، وهو عقار للملاريا، وعقار السرطان إيماتينيب، وإنفليكسيماب، المستخدم حاليًا في الأشخاص المصابين بأمراض الجهاز المناعي.



وقامت دراسة لمنظمة الصحة العالمية حول علاجات فيروس كورونا، بتقييم أربعة عقاقير مسبقًا، ومن بين النتائج التي توصلت إليها، قررت الوكالة أن الريمديسفير والهيدروكسي كلوروكين لم يساعدا الأشخاص المصابين بـ فيروس كورونا في المستشفى.



وتشمل أبحاث منظمة الصحة العالمية آلاف الباحثين في مئات المستشفيات في 52 دولة.