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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فى عرض البحر.. حازم إمام فى أحدث ظهور له يقود يختا

حازم امام
حازم امام

 


شارك حازم امام لاعب الزمالك السابق جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"


وظهر حازم امام وهو على متن يخت في البحر خلال قضاء أجازته الصيفية في احدي المدن الساحلية.


قال الكابتن حازم إمام، أثناء حديثه عن والدته الدكتورة ماجي الحلواني، عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة السابق، التي حلت ضيفة ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" للترويج عن كتابها "إمبراطورية إمام الكروية": "قبل الجواز كان اهتمامها بى  فى المذاكرة لأنها كانت عندها أهم حاجة في الحياة.. وكنت بطلع التالت أو الرابع"، متابعا: "ماما مكنتش بتعمل ورق العنب بس هي بتحضر السفرة حلو".


وتابع "إمام" خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج المذاع عبر فضائية "سي بي سي": "تعبت ماما لما كبرت متهيألي ومبقتش تحت إيدها.. بس بتزعل مني أما بتبقي عايزة حاجة وأنا أؤجلها".


وأوضح الكابتن حازم إمام أن والدته، تحب زوجته كثيرا، معقبا: "بتحبها أكتر مني.. وكانت بتخاف عليا كتير بسبب أن دماغي اتفتحت كتير.. وكنت في ماتش برا ومفيش فون وكانت قلقانة عليا جدا".


وفي سياق آخر، بكت الدكتورة ماجي الحلواني، والدة الكابتن حازم إمام، على الهواء لتأثرها بسيرة وفاة زوجها الكابتن حمادة إمام، قائلة: "بعد وفاته نفسي اتسدت ومبقيناش نتجمع في البيت.. أنا لغاية دلوقتي مبعرفش أنام لوحدي في البيت لحد الفجر".

 

وأضافت أنها مفتقدة حديثه وروحه، معقبة: "برتاح بس عند أشرف أو حازم علشان الأحفاد واللمة وحفيداتي بيناموا جنبي".

 

 

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IMG_٢٠٢١٠٨١٣_٢١٤١٥٣
IMG_٢٠٢١٠٨١٣_٢١٤٥٣٨
IMG_٢٠٢١٠٨١٣_٢١٤٥٣٨


 

 

حازم امام لاعب الزمالك السابق يقود يخت الإجازة الصيفية في احدث ظهور له

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