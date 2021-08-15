الجمهورية الجديدة خالية من العشوائيات.. مشروعات الإسكان الاجتماعي تنصف محدودي الدخل.. والبرلمان يؤكد: الدولة حققت تنمية على كافة الأصعدة نتيجة كفاح ومسيرة إنجازات للرئيس السيسي

حقوق النواب: الدولة أحرزت تقدما ملحوظا في مسيرة التنمية على كافة الأصعدة

إسكان النواب: الجمهورية الجديدة نتيجة كفاح ومسيرة إنجازات قادها الرئيس السيسي

صناعة النواب: مشروع الإسكان الاجتماعي واحد من أضخم المشروعات القومية

وضع الرئيس السيسي المواطن المصري نصب عينيه منذ توليه رئاسة الجمهورية، من أجل توفير حياة كريمة وسكن صحى مناسب له، وهذا الأمر كان سبب صدور قانون مشروع الإسكان الاجتماعى الموجه لمحدودى الدخل الذى يعد المشروع الأكبر على مستوى العالم.

وأكد نواب البرلمان على الطفرة التي شهدتها الدولة بمجال الاسكان الاجتماعي، والعائد الايجابي الذي تحقق من هذا المشروع الضخم، مؤكدين أن هذا العمل جاء نتيجة كفاح ومسيرة انجازات قادها الرئيس السيسي.

بداية قال النائب محمد سلطان عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن التقدم الذي أحرزته الدولة المصرية شمل جميع القطاعات والمجالات، وليس مجال الاسكان الاجتماعي فقط، موضحا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي قامت بإحراز تقدم ملحوظ فى مسيرة التنمية على كافة الأصعدة، الأمر الذي ظهرت نتائجه بشكل واضح في رفع مستوى معيشة المواطنين.

وأضاف سلطان في تصريحاته لـ"صدى البلد" أنه خلال السبع سنوات التي تولي فيها الرئيس السيسي حكم البلاد، العديد من المشروعات تم تنفيذها بشكل جيد فى مجالات الإسكان، ومياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير المناطق غير الآمنة، وغير المخططة، والطرق، منوها إلى أنه ما زال العمل قائما على قدم وساق .

وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان،إلى أن مبادرة التمويل العقاري جاءت تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي من أجل توفير مسكن ملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل، عن طريق قروض تمويلية ميسرة وأسعار مدعمة يتم سدادها على فترات طويلة تصل إلى 30 عاما .



وأوضح النائب محمد سلطان أن الدولة انتهجت خطة لتطوير العشوائيات والمناطق الخطرة وغير الآمنة، مشيرا إلى أنها كانت خطوة جريئة من القيادة السياسية، ولكنها جاءت لتصحيح أوضاع قاطني هذه المناطق والتخفيف من معاناتهم.



من جانبه أكد النائب أحمد أبو زيد عضو لجنة الإسكان بالنواب، أن إطلاق الجمهورية الجديدة جاء نتيجة كفاح ومواجهة تحديات وعبور الصعاب ومسيرة عمل وبناء قادها الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى بدأ بمحاربة الإرهاب والقضاء عليه وتوفير الأمن والأمان والاستقرار للمواطن ، وسابق الزمن من أجل البناء والتنمية ونجح في تحويل الصحراء إلى مدن تنبض بالحياة وأطلق المشروعات القومية والخدمية العملاقة في شتى مناحي الحياة بقطاعات الدولة المختلفة .

وأضاف أبو زيد في تصريحاته أن مصر تعيش عصرها الذهبي الآن بعد مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص تنموية واعدة لتظهر لنا الجمهورية الجديدة بجميع خدماتها ومدن وعواصم عالمية ، وطرق وبنية تحتية ، ومشروعات إسكان اجتماعي للشباب والاهتمام بهم ووضعهم على الخريطة والدفع بهم في مناصب وقطاعات الدولة المختلفة ، إلى جانب القضاء على العشوائيات ، وبدأت عجلة التطوير والتنمية في قرى وريف مصر من خلال أكبر مشروع عملاق ضخم لم يحدث في العالم " مشروع مبادرة حياة كريمة " والذى يعد نقلة نوعية كبيرة لصالح مواطن القرى والريف.

وقال عضو لجنة الإسكان بالنواب إن ما تشهده الدولة المصرية من هذا الحجم من الإنجازات الضخمة على أرض الواقع وتحسين مستوى معيشة المواطنين لكى يعيشوا حياة كريمة ينعموا فيها بالأمن والأمان والاستقرار نعمة كبيرة وإنجاز كبير يؤكد انتصار الدولة للمواطنين لأن ما يحدث على الأرض نهضة حقيقية لم نشهدها من قبل في ضوء هذا الكم الكبير من المشروعات القومية التى غيرت حياة المواطنين إلى الأفضل .

وأضاف النائب أحمد أبو زيد أن هذا الحجم الضخم من الإنجازات والمشروعات القومية والمدن الصناعية والمبادرات العالمية التي انطلقت على أرض الجمهورية الجديدة كان لها مردود إيجابى قوى على معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم ، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وحرصه على تحقيق العدالة الاجتماعية لجميع فئات المجتمع وتقديم كافة أوجه الدعم لهم بكل سهولة ويسر .

فيما قال النائب شحاتة أبو زيد أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مشروع الإسكان الاجتماعي يعد من ضمن المشاريع الأكبر على مستوى العالم، موضحا أنه واحد من أضخم المشروعات القومية التي شهدتها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية.

وأضاف أبو زيد في تصريحاته لـ"صدى البلد" ان مشروع الاسكان الاجتماعي ساهم في حل إشكالية كبيرة كانت مصدر أرق للدولة المصرية على مدار عقود ماضية، منوها إلى أن هذا المشروع كان بمثابة أمل للشباب المصري، فهو لم يقتصر على توفير الحياة الكريمة لمتوسطي ومحدودي الدخل، بل كان له دور أيضا في توفير الكثير من فرص العمل للشباب وحل أزمة البطالة.

ونوه أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان إلى أن الرئيس السيسي حرص على وضع ملف العشوائيات على رأس أولوياته من أجل القضاء عليها، مشيرا إلى نجاح خطته في تحويل العديد من المناطق العشوائية إلى مناطق آمنة ترقى بالحياة التي يستحقها المواطن المصري.

