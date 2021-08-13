صناعة النواب: مشروع الإسكان الاجتماعي واحد من أضخم المشروعات القومية التي شهدتها الدولة

قال النائب شحاتة أبو زيد أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مشروع الإسكان الاجتماعي يعد من ضمن المشاريع الأكبر على مستوى العالم، موضحا أنه واحد من أضخم المشروعات القومية التي شهدتها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية.

وأضاف أبو زيد في تصريحاته لـ"صدى البلد" ان مشروع الاسكان الاجتماعي ساهم في حل إشكالية كبيرة كانت مصدر أرق للدولة المصرية على مدار عقود ماضية، منوها إلى أن هذا المشروع كان بمثابة أمل للشباب المصري، فهو لم يقتصر على توفير الحياة الكريمة لمتوسطي ومحدودي الدخل ، بل كان له دور أيضا في توفير الكثير من فرص العمل للشباب وحل أزمة البطالة.

ونوه أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان إلى أن الرئيس السيسي حرص على وضع ملف العشوائيات على رأس أولوياته من أجل القضاء عليها، كموها إلى نجاح خطته في تحويل العديد من المناطق العشوائية إلى مناطق آمنة ترقى بالحياة التي يستحقها المواطن المصري.

