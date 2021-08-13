حقوق النواب: الدولة أحرزت تقدما ملحوظا في مسيرة التنمية على كافة الأصعدة

قال النائب محمد سلطان عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن التقدم الذي أحرزته الدولة المصرية شمل جميع القطاعات والمجالات، وليس مجال الاسكان الاجتماعي فقط، موضحا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي قامت بإحراز تقدم ملحوظ فى مسيرة التنمية على كافة الأصعدة، الأمر الذي ظهرت نتائجة بشكل واضح في رفع مستوى معيشة المواطنين.

وأضاف سلطان في تصريحاته لـ"صدى البلد" أنه خلال السبع سنوات التي تولي فيهم الرئيس السيسي حكم البلاد، العديد من المشروعات تم تنفيذها بشكل جيد فى مجالات الإسكان، ومياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير المناطق غير الآمنة، وغير المخططة، والطرق، منوها إلى أنه ما زال العمل قائم على قدم وساق دون تواني.

وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان،إلى أن مبادرة التمويل العقاري جاءت تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي من أجل توفير مسكن ملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل، عن طريق قروض تمويلية ميسرة وأسعار مدعمة يتم سدادها على فترات طويلة تصل إلى 30 عام .

وأوضح النائب محمد سلطان أن الدولة انتهجت خطة لتطوير العشوائيات والمناطق الخطرة وغير الآمنة، مشيرا إلى أنها كانت خطوة جريئة من القيادة السياسية، ولكنها جاءت لتصحيح أوضاع قاطني هذه المناطق والتخفيف من معاناتهم.

