حزب المؤتمر يوقع بروتوكول تعاون لتوفير فرص عمل للشباب

وقع حزب المؤتمر، مساء اليوم، بروتوكول تعاون مع مجموعة عمال مصر، وذلك لخلق فرص عمل للشباب في جميع المجالات، تماشيًا مع خطة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمساعدة الشباب وتوفير فرص عمل لهم لمواجهة تحديات المعيشة.

وتعمل مجموعة عمال مصر للخدمات الصناعية، في مجال الصناعات المتخصصة وإدارة وتشغيل المنشآت الصناعية، كما لديها عدد من الأفرع في جميع المحافظات.

وجاء على رأس الحضور كلًا من رانيا محفوظ، رئيس لجنة تنمية المجتمع بالأمانة العامة المركزية، بحضور المستشار هيثم حسين جمعة سعيد، رئيس مجلس إدارة مجموعة عمال مصر ممثلاً لتوقيع البروتوكول، والنائب أحمد مقلد بصفته نائب رئيس حزب المؤتمر، وعضو مجلس النواب ممثلاً لتوقيع البروتوكول.

كما حضر أيضًا كلًا من أحمد خالد ممدوح نائب رئيس الحزب للإدارة المركزية والمتابعة، مها حلمي الشريف عضو المجلس الاستشاري للحزب، هاني الفلاح أمين العلاقات العامة وعضو المكتب السياسي، هاني سكر عضو الهيئة العليا، مصطفى الدكروري مساعد رئيس الحزب أمين التنظيم، أحمد فودة أمين الإعلام وعضو المكتب السياسي، ماجد يوسف أمين شئون العضوية وعضو المكتب السياسي، يوسف عماد أمين الأنشطة والعمل الجماهيري وعضو المكتب السياسي، مينا عماد عضو لجنة الصناعة وعضو المكتب التنفيذي لاتحاد الشباب، محمود ألماظ مساعد رئيس الحزب للتسويق السياسي، ومجموعة عمال مصر للخدمات الصناعية والصناعات المتخصصة.