نشرة أخبار العالم.. الأردن يعزي مصر في شهداء عمليات مكافحة الإرهاب بسيناء.. قيس سعيد يتلقى رسالة من بايدن.. وسياسي لبناني لـ صدى البلد: رفع الدعم مطلوب لحماية أموالنا من حزب الله

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عدداً من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

الأردن يعزي مصر في شهداء عمليات مكافحة الإرهاب بسيناء

أعرب الأردن عن تعازيه لمصر في شهداء عمليات مكافحة الإرهاب بوسط وشمال سيناء، الذين استشهدوا في مواجهات مع عناصر تكفيرية وفق ما أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان "أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أحر التعازي وأصدق المواساة لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة، باستشهاد عدد من أفراد القوات المسلحة المصرية في محافظة سيناء شمال شرقي البلاد أثناء مواجهات مع عناصر إرهابية أدت إلى استشهاد وإصابة عدد من منتسبي القوات المسلحة المصرية".

وأضافت الوزارة "وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز، في بيان، تضامن المملكة مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية، ودعم جهودها للتصدي لخطر الإرهاب وفكره الضلالي، مؤكدًا أن أمن مصر جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة برمتها، ويشكل ركيزة أساسية في الأمن القومي العربي".

سلطنة عمان.. إعلان مهم حول التعاقد مع معلمين مصريين

ذكرت وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان أنها تابعت ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن قيامها بإيفاد لجنة الإعارات والتعاقدات إلى مصر للتعاقد مع كوادر تدريسية في بعض التخصصات.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم العمانية، في بيان، أن تلك الخطوة جاءت بسبب عدم وجود العدد اللازم من المعلمين العمانيين في تلك التخصصات، إضافة إلى بعض تلك التخصصات لم يتقدم لها أي عماني وقد تم الإعلان عنها 4 مرات متتالية بالتنسيق مع وزارة العمل.

وأضافت الوزارة أنه "لأهمية توفير الكوادر التدريسية اللازمة لأبنائنا الطلبة والطالبات تحقيقًا لاستقرار العمل في الحقل التربوي، لا سيما مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد 2021/2022، لذا ارتأت الوزارة الإسراع في إيفاد تلك اللجنة، من أجل سد الشواغر وتلبية الاحتياجات بما يكفل سير العام الدراسي وانتظامه على النحو المنشود".

قيس سعيد يتلقى رسالة من بايدن ويحذر من بث الشائعات عن تونس

استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد، الجمعة، في قصر قرطاج وفدا أمريكيا برئاسة جوناثان فاينر، مساعد مستشار الأمن القومي الأمريكي.

قال قيس سعيد خلال استقباله وفد أمريكي إن التدابير الاستثنائية التي تم اتخاذها تندرج في إطار تطبيق الدستور وتستجيب لإرادة شعبية واسعة، لا سيما في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية واستشراء الفساد والرشوة.

وحمل مساعد مستشار الأمن القومي الأمريكي رسالة خطية موجهة من الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الرئيس قيس سعيد.

القبض على 22 شخصا.. هل فضح تبون علاقة بين الإخوان وحرائق الجزائر؟

في الوقت الذي تتواصل فيه جهود مكافحة حرائق الجزائر، أعلنت السلطات الجزائرية اليوم إخماد جميع الحرائق في ولاية تيزي وزو، إحدى أكثر ولايات البلاد تضررًا بالحرائق.

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس الخميس عن إلقاء القبض على 22 شخصا مشتبه بهم في إشعال حرائق الغابات التي طالت العديد من ولايات الجزائر، متهما "أياد إجرامية" بالوقوف وراء الحرائق.

ولم يكشف الرئيس الجزائري بوضوح عن هوية المقبوض عليهم أو الجهات التي تقف خلفهم وتحرضهم، ولكنه أكد أن من يقف وراء إشعال الحرائق يعرف جيدًا طبيعة المنطقة وغاباتها الكثيفة وقابليتها لانتشار النار بسرعة.

خزينة الدولة خاوية.. سياسي لبناني لـ صدى البلد : رفع الدعم مطلوب لحماية أموالنا من حزب الله

قال السياسي اللبناني " نبيل يزبك" : إن رفع الدعم في لبنان بات قرارا لا رجعة فيه، لأنه لم يعد هناك أموال بخزينة الدولة، وأن رفع الدعم كان لابد وأن يحدث من فترة، مشيرا إلى أن الدعم كان يتم صرفه من أموال المودعين بالبنوك بعيدا عن أموال الدولة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ صدى البلد : رغم الدعم الذي كان يقدم للدواء والمحروقات، إلا أن الشعب لم يجدهم، ولن يستفيد من هذا الدعم، نظرا لأنه كان يتم تهريب الدواء والمحروقات إلى سوريا.

وواصل تصريحاته قائلا : والأموال التي يتم بيع المحروقات بها يتم صرفها على جيبن الطبقة الفاسدة وحزب الله خصيصا، لذا فإن قرار رفع الدعم هو أمر ضروري لحماية أموال المودعين، والحفاظ عليها بدلا من وضعها في جيوب حزب الله.

تأثير سد النهضة على السعودية ..أستاذ بجامعة القصيم يوضح

كشف الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية، حقيقة تأثير سد النهضة على أجواء المملكة.

قال المسند في تصريحات لصحيفة "سبق" السعودية، إن بحيرة سد النهضة أصغر وأبعد من أن تؤثر على أجواء إثيوبيا نفسها، أو السودان ولن تؤثر على أجواء السعودية.

وأضاف "حتى لو كانت بحيرة سد النهضة ‏أكبر من الواقع بعشر مرات فلن يؤثر هذا على طقس السعودية.. بل حتى لو أصبحت البحيرة بحجم بحيرة ميشيجن شمال الولايات ‏المتحدة البالغة (58000كم2) أيضا لن تؤثر على طقس السعودية".

بسبب حرب آبي أحمد الدموية.. تقرير أمريكي يحذر من انهيار إثيوبيا

حذر تقرير نشرته وكالة "بلومبيرج" الأمريكية، من تباطؤ التقدم السياسي والاقتصادي في عدد من دول إفريقيا، على رأسها دولة مثل إثيوبيا التي قد تواجه الانهيار.

ويحسب التقرير، لم يعد هناك طريق واضح أمام تلك الدول، حول كيفية التغيير في أفقر قارة في العالم، بشكل يضعها ضمن البلدان ذات الدخل المتوسط، حيث تمتلك إفريقيا ثروة بشرية هائلة، لكنها تفتقر لسياسة مركزية ناجحة.

وتقول "بلومبيرج" إن إثيوبيا البالغ عدد سكانها 118 مليون نسمة، ونيجيريا إضافة إلى جنوب إفريقيا، وهي 3 دول تمثل الوجود الاقتصادي والسياسي في جنوب القارة، وقعت في مشاكل خطيرة للغاية، خلال العامين الماضيين.