هاني سلامة يخضع لجلسة تصوير صيفية.. شاهد

خضع الفنان هاني سلامة، لجلسة تصوير جديدة، شارك جمهوره ومتابعيه صورا منها عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"،



وظهر هاني سلامة مرتديا تي شيرت باللون الأبيض وشورت باللون الرمادي مع نظارة شمس وعلق عليها قائلًا : "جمعة مباركة".



يذكر ان اخر اعمال هاني سلامة مشاركته في مسلسل مسلسل" بين السما والارض " العمل مأخوذ عن قصة للروائي الكبير نجيب محفوظ، وتدور أحداث المسلسل حول يوم واحد لمجموعة من الأشخاص داخل المصعد الكهربائى، لكل واحد منهم حكاية مختلفة ويحدث لهم العديد من المواقف التى تجمع بين الكوميديا



مسلسل "بين السما والأرض" عرض في رمضان وهو مكون من 15 حلقة، قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، يشارك في بطولته هاني سلامة، درة، أحمد بدير، أحمد رزق، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، أحمد السلكاوي وندى موسى.