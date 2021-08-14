أنوشكا تكشف تفاصيل وأسرار جديدة حول كواليس مسلسل نجيب زاهي زركش.. فيديو

قالت الفنانة أنوشكا، انها تعتبر نجاح شخصية شيرين، بمسلسل “نجيب زاهي زركش” يعود إلى الفنان محمد محمود، الذي أدى دور جيد خلال المسلسل.

وأضافت أنوشكا خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “واحد من الناس” عبر فضائية “الحياه”، إنها سعيدة بالمشاركة في مسلسل “نجيب زاهى زركش”، والتواجد مع فريق عمل متميز.

وتابعت الفنانة أنوشكا، أن الفنان محمد محمود، أدى شخصية ظريف، مؤكدة أنه كان مكسوف مني،لأن هناك مشهد كان المفترض أن أقوم باغرائه ولكن انفجرنا في الضحك.

كيميا حلوة بينا

وأشارت أنوشكا إلى أن "مشاهدي في مسلسل نجيب زاهي زركش خاصة مع الشباب والنجوم الشباب ظهرت بهذا الشكل لإن كان فيه كيميا حلوة بينا، والتزام كبير منهم".

وأك\دت أنوشكا: "كنا محظوظين للغاية كفريق عمل بتواجد تجانس وتفاهم بيننا داخل المسلسل وهذا الأمر أدى إلى إنجاح المسلسل بشكل كبير".