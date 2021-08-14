وليد عطا رئيس اتحاد ألعاب القوى السابق: هشام حطب "مش مهندس".. ونقابة المهندسين أكدت أنه غير مقيد في سجلاتها

قال وليد عطا رئيس اتحاد ألعاب القوي السابق، إن هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية ليس مهندسًا وغير مسجل في نقابة المهندسين.

وأكد عطا، خلال تصريحاته مع برنامج زملكاوي أنه حسب كلام حطب حصل على شهادة إجادة لعلوم الكيمياء من جامعة الكويت في سبعينيات القرن الماضي، وهي غير معتمدة، ومن الضروري عمل معادلة لاعتمادها.

أوضح خالد عطا، أن جميع المستندات التي يوقع عليها بصفته مهندس هي تلاعب في أوراق رسمية، وأن هشام السيد محمد توفيق محمد حطب، غير مسجل في نقابة المهندسين وليس في سجلاتها.

وواصل.وليد عطا: "أن ألعاب القوي حققت إنجازا تاريخيا في المنافسات، وأصبح يمتلك فرصة حقيقية للفوز بميدالية أولمبية في ريو دي جانيرو، إن أسوأ نتيجة ممكن يحققها في الأولمبياد ريو دي جانيرو الميدالية الفضية.

وعن الجلسة التي جمعته مع الكابتن حمادة المصري عضو اتحاد الكرة السابق واللجنة الأولمبية: “حضرت تفاصيل المؤامرة بتدمير إيهاب عبد الرحمن، وأن حطب قال على جثته مشاركة إيهاب عبد الرحمن في الأولمبياد”.

وقال الغندور، خلال برنامجه على قناة الزمالك: “ سأعرض لكم الملف الاسود لهشام حطب، حيث أن صديقي وليد عطا وهو شاب طموح وناجح وكسب وليد عطا اجتهد ووفاز بريئس اتحاد العاب القوي واصبح ايهاب عبدالرحمن في وجوده بطل عالم”.

وواصل: “لكن وليد عطا شخصية صريحة ومش على هواء هشام حطب لأن القصة مش قصة نجاح لكن هل انت معانا أم علينا”.

وأضاف: “هناك ثمانية أو تسعة اتحادات فازت بالتزكية. وأوضح الغندور، أن هناك بعض الاتحادات الأولمبية وغير الأولمبية وجهت الدعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات لمدة أربع سنوات مقبلة”.

وتابع: “اتحادات الجودو والفروسية والسباحة والسلة والثلاثي الحديث وتنس الطاولة وألعاب القوى والغوص والإنقاذ والسلاح والدراجات والكاراتيه الدعوة إلى جمعية عمومية خلال شهر أغسطس الجاري، وشهر سبتمبر المقبل، على أن تقوم الجمعية العمومية باختيار مجلس جديد. وستعقد الجمعيات العمومية للاتحادات من خلال الفترة من ١٥ أغسطس، واتحادات أخرى خلال سبتمبر”.

وأبدى الغندور اندهاشه من فوز بعض رؤساء الاتحادات بالتزكية، من بينهم ياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة ومجدي أبوفريخة رئيسًا لاتحاد السلة بالتزكية، وهشام حطب رئيس اتحاد الفروسية بالتزكية، ووجيه عزام رئيسًا لاتحاد الدراجات بالتزكية وعبد المنعم الحسيني رئيسًا لاتحاد السلاح بالتزكية واللواء أحمد ناصر رئيسا لاتحاد الثلاثي الحديث بالتزكية.