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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد تصدرها التريند.. حكاية فيلم حبيس الأدراج لـ هيفاء وهبي

هيفاء وهبى
هيفاء وهبى

تصدرت الفنانة هيفاء وهبي، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، بعد نشرها عدة صور لها في منزلها من خلال حسابها الرسمي على تطبيق “إنستجرام”.

 

وعلقت هيفاء وهبي، على الصور: “صباح الأمل.. #صباح_الخير #هيفاء_وهبي ..Time to move on”.


وكانت هيفاء وهبي، قد شاركت مؤخراً في أغنية “لو كنت” برفقة الفنان أكرم حسني، وحققت الأغنية نجاح كبير جداً فور طرحها عبر القناه الرسمية على “اليوتيوب”.

 

أغنية “لو كنت” من أكرم حسنى وهيفاء وهبى كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإنتاج أيديولوچي للإنتاج الفني والإعلامي، وإخراج حسام الحسيني، ومدير التصوير أحمد بشاري، وتم تصوير الكليب الجديد مؤخرًا في لبنان.

 

أشباح أوروبا : 

 

وتنظر هيفاء وهبى عرض فيلمها الجديد أشباح اوروبا ، والذى إنتهت من تصويره منذ فترة طويلة ، الا ان الخلافات التى نشبت بينها وبين مدير أعمالها السابق وقامت هيفاء برفع عدد من القضايا ضده بتهمة الاستيلاء على أموال خاصة بها ، ادت الى تأجيل الفيلم خاصة وانه منتج العمل ، ولم يتحدد موعد لعرضه .

 

وكان قد نشر الفنان  باسم سمرة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك، برومو فيلمه الجديد “أشباح أوروبا”.

 

وعلق قائلاً: “الإعلان الرسمي لفيلم #أشباح_أوروبا ، بطولة : هيفاء وهبي - باسم سمرة - عباس أبو الحسن - أحمد الفيشاوي - اروى جودة - مصطفى خاطر ، قصة : كريم فاروق | سيناريو وحوار : أمين جمال - محمد أبو السعد - شريف يسري ، إخراج : محمد حماقي ، #إنتظرونا قريباً​ في دور العرض” .

 

 فيلم «اشباح اوروبا» من بطولة الفنانة هيفاء وهبي بعد غيابها 6 سنوات عن شاشة السينما ، والفنان احمد الفيشاوي والفنان مصطفى خاطر، وقد تم الانتهاء من تصوير الفيلم في بداية العام قبل انتشار مرض كوفيد-19 ما بين دولة جورجيا ومصر. 

هيفاء وهبي الفنانة هيفاء وهبي اشباح اوروبا محمد الوزيرى اكرم حسني

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