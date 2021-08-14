مكنتش مستوعبة.. فريال أشرف تكشف كواليس الاستقبال التاريخى بمطار القاهرة

قالت فريال أشرف ، الحاصلة على الميدالية الذهبية ، إنها لم تكن تتوقع الحشد الجماهيرى الكبير الذى استقبلها فى مطار القاهرة عقب حصدها اللقب والميدالية الذهبية فى أولمبياد طوكيو .



وعبرت " أشرف " ، خلال استضافتها مع الاعلامية منى الشاذلى ببرنامج معكم والمذاع عبر فضائية cbc ، عن سعادتها ب استقبال وزير الشباب والرياضة الحافل لها معقبة " مكنتش مستوعبة الاستقبال الجميل ده وحسيت ب قمة الانجاز " .

وأشارت إلى أن بدايتها مع المنتخب بدأت فى عام 2015 وأول بطولة عالم لها كانت فى عام 2017 وتلاها بطولة 2018ثم 2019 وحصدت خلالها المركز الأول .

وأشارت إلى ان نجاحها ب الميدالية الذهبية فى أولمبياد طوكيو لم يكن وليد اللحظة ولكنها تدرجت خلاله من حصد المراكز الثالثة إلى المركز الأول ، ، لافتة إلى أنها التحقت بكلية الصيدلة ب الجامعة البريطانية عن طريق منحة تفوق رياضية واستمرت معها 5 سنوات كما أن الجامعة أطلقت اسمها على دفعة هذا العام كنوع من التقدير لها بحصدها الميدالية الذهبية ب الأولمبياد ..



ولفتت إلى أن مرت عليها أوقات كانت لا تستطيع حتى وضع قدميها على الأرض بالاضافة لمجهودات والديها الذين عاشوا معها بكافة التفاصيل ودعمهم الكبير الذى لا يوصف ، مشيرة إلى أن صورة الميدالية الذهبية كانت لا تفارقها دائما كنوع من التحفيز والدعم ، وبعد تأهلها للنصف النهائى كان الحلم يقترب أكثر وكان هدفها الأول والأخير هو حصد الميدالية الذهبية .

يذكر ان مطار القاهرة الدولى استقبل الخميس فريال أشرف الحاصلة على الميدالية الذهبية بمنافسات الكاراتيه بدورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس الجاري.



وشهد محيط مطار القاهرة الدولي، وجود فرقة زفة بلدي وفرقة طبل ومزمار، لاستقبال أبطال مصر بعد رحلة دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت فى طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس الجاري.

وجهزت شركة ميناء القاهرة الجوي، صالة الخدمة المميزة بمطار القاهرة الدولي بمبنى الركاب رقم 2، لإستقبال أبطال مصر، وتم التنسيق مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الدولى، لتيسير وتسهيل تواجد الجماهير أمام صالة الوصول لاستقبال فريال أشرف وأحمد الجندي، مع الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وشكلت شركة ميناء القاهرة الجوي، برئاسة المهندس مجدي إسحق، فريق عمل من العلاقات العامة تحت إشراف الدكتور طارق إسماعيل، مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالشركة، لاستقبال أبطال مصر فور وصولهم من على الطائرة وتقديم الورود والهدايا التذكارية، والعمل على إنهاء إجراءات البعثة، كما أعدت اللجنة الأولمبية المصرية، اتوبيس مكشوف أمام الصالة لاستقبالهم ونقلهم لمقر اللجنة بالمعادي، للاحتفال بهم.



واستقبل فريال أشرف وأحمد الجندي فور وصولهما إلى مطار القاهرة الدولي كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية ومحمد الدهراوي رئيس الاتحاد، بالإضافة إلى قيام العلاقات العامة بالمطار بتنظيم استقبال تاريخي وأسطوري بالورود والأعلام وتقديم هدية تذكارية لها تقديرا لها على ذلك الإنجاز التاريخي.

وقد أعربت فريال أشرف لاعبة الكاراتية والمتوجه بالميدايلة الذهبية في دورة الالعاب الاولمبية طوكيو 2020 عن سعادتها بالاستقبال الكبير والحافل التي حظيت به في مطار القاهرة .

وقالت فريال خلال تصريحاتها : سعدت للغاية بمكالمة الرئيس السيسي لي بعد الفوز بميدالية طوكيو لا استطيع وصف شعوري ولم أصدق أن يتم إطلاق اسمي على أحد المحاور في التجمع ، دائما الرئيس داعم للرياضة والرياضيين وأشكره على وتحفيزه الدائم لنا .

وأكملت : أهدي ميدالية طوكيو 2020 لـ أهلي لتعبهم معي خلال الفترات الماضية وإن شاء الله هشرف مصر في كل بطولة وبشكر الجماهير على الاستقبال الحافل .

أعربت فريال أشرف لاعبة الكاراتية والمتوجه بالميدالية الذهبية في دورة الالعاب الاولمبية طوكيو 2020 عن سعادتها بالاستقبال الكبير والحافل التي حظيت به في مطار القاهرة .



وقالت فريال خلال تصريحاتها : سعدت للغاية بمكالمة الرئيس السيسي لي بعد الفوز بميدالية طوكيو لا استطيع وصف شعوري ولم أصدق أن يتم إطلاق اسمي على أحد المحاور في التجمع ، دائما الرئيس داعم للرياضة والرياضيين وأشكره على تحفيزه الدائم لنا .

وأكملت : أهدي ميدالية طوكيو 2020 لـ أهلي لتعبهم معي خلال الفترات الماضية وإن شاء الله هشرف مصر في كل بطولة وبشكر الجماهير علي الاستقبال الحافل .