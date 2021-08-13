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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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فريال أشرف تكشف سبب صرختها لحظة حصدها الميدالية الذهبية بأولمبياد طوكيو

فريال أشرف
فريال أشرف

قالت  فريال أشرف، الحاصلة على الميدالية الذهبية في الكاراتية بأولمبياد طوكيو، إن المباراة النهائية لها في الأولمبياد كانت صعبة للغاية، خاصة أنها واجهت وقتئذ، المصنفة الأولى في الكاراتيه، لافتة إلى أنها مثَّلت ضغطا كبيرا عليها، حيث كانت ترغب باستماتة في تحقيق اللقب.


وأوضحت فريال أشرف، خلال استضافتها مع الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامج “معكم” والمذاع عبر فضائية cbc، أن صرختها الكبيرة عقب فوزها بالميدالية الذهبية؛ تذكرت خلالها شريط التعب والمجهود التى مرت به لتحصد هذا اللقب .


ولفتت إلى أن خطتها في هذه المباراة كانت تحقيق فارق نقاط بينها وبين المنافسة، معقبة “اللى كنت بلعب قدامها فى المباراة كانت المصنفة الأولى آه؛ لكن أنا كنت بلعب إنى أفوز بالدهب”.


ولفتت إلى أنها مرَّت عليها أوقات كانت لا تستطيع حتى وضع قدميها على الأرض، بالاضافة لمجهودات والديها الذين عاشا معها كل التفاصيل، ودعمهما الكبير الذى لا يوصف، مشيرة إلى أن صورة الميدالية الذهبية كانت لا تفارقها دائما؛ كنوع من التحفيز والدعم، وبعد تأهلها لنصف النهائي؛ كان الحلم يقترب أكثر، وكان هدفها الأول والأخير هو حصد الميدالية الذهبية.

الأولمبية المصرية فريال أشرف “أولمبياد طوكيو بطلة الكاراتيه برنامج معكم منى الشاذلى تتويج فريال اشرف

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فريال أشرف تكشف سبب صرختها لحظة حصدها الميدالية الذهبية بأولمبياد طوكيو

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