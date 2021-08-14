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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فيفي عبده ناعية مدير مسرح مصر: أخويا العزيز المحترم

صدى البلد

نعت الفنانة فيفي عبدة ، حسن نجيب مدير مسرح مصر الذي وافته المنية امس .
 

وكتبت فيفي عبده عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي  إنستجرام: انا لله وانا اليه راجعون توفي الي رحمه الله اخويا العزيز المحترم حسن نجيب الله يرحمه و يجعل مثواه الجنه ويصبر اسرته والعزاء بمسجد ابوبكر الصديق مساكن شيراتون شارع خالد ابن الوليد يوم الاحد الموافق ١٥/ ٨ / ٢٠٢١ من الساعه ٧ مساء.

مصطفى بسيط ينعي حسن نجيب مدير مسرح مصر

وفاة حسن نجيب مدير مسرح مصر


وأعلن محمد أسامة عضو فريق مسرح مصر الشهير بـ أوس أوس، عبر حسابه على إنستجرام، وفاة حسن نجيب مدير فرقة مسرح مصر.


وكتب أوس أوس: "‬‏عم حسن مدير فرقة مسرح مصر توفى إلى رحمه الله.. الله يرحمك ويغفرلك ويصبرنا ويصبر كل حبايبك هتوحشنا اووى ياعم حسن.. إنا لله وإنا اليه راجعون".


ويشارك أعضاء فرقة مسرح مصر في مسرحية "المؤلف"، وتدور أحداثها حول مؤلف لا يقدم اعمال جديدة منذ فترة طويلة حتي يطلب أحد المنتجين أن يتعاقد معه لتقديم عدة اعمال سينمائية، بصورة كوميدية ساخرة، مما يفجر الكثير من المواقف الضاحكة.


ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد انور، وكريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.

حسن نجيب مدير مسرح مصر وفاة حسن نجيب فيفي عبدة

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