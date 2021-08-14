فى أول ظهور إعلامى بعد الميدالية الذهبية.. فريال أشرف تكشف تفاصيل مكالمة الرئيس السيسى

استضافت الاعلامية منى الشاذلى اللاعبة الأولمبية فريال أشرف الحاصلة على الميدالية الذهبية ب اولمبياد طوكيو للحديث عن تفاصيل حصدها اللقب ومكالمة الرئيس السيسى لها عقب فوزها ب الميدالية الذهبية وجاءت أبرز تصريحاتها كالتالى :

عندى بالدنيا وما فيها .. فريال أشرف تكشف تفاصيل مكالمة الرئيس السيسى



كشفت فريال أشرف ، الحاصلة على الميدالية الذهبية ، عن تفاصيل مكالمة الرئيس عبد الفتاح السيسى لها عقب فوزها ب الميدالية الذهبية فى أولمبياد طوكيو معقبة " كانت مكالمة ب الدنيا وما فيها وبقدمله الشكر الكبير وكانت حاجة كبيرة بالنسبة لى " .



وعبرت " أشرف " ، خلال استضافتها مع الاعلامية منى الشاذلى ببرنامج معكم والمذاع عبر فضائية cbc ، عن سعادتها اطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى اسمها على أحد المحاور وكانت مكالمة الرئيس لها شعور لا يوصف وشكرا لحضرتك على دعمك " .



وأشارت إلى أن اطلاق اسمها على محور فى منطقة التجمع يعد مصدر فخرا لها وعائلتها وأبنائها فى المستقبل ، لافتة إلى أن الدعم والمعنوى أكبر حافز لها فى حصد ميداليات ذهبية أخرى فى المستقبل .



ولفتت إلى أن بدايتها مع المنتخب بدأت فى عام 2015 وأول بطولة عالم لها كانت فى عام 2017 وتلاها بطولة 2018ثم 2019 وحصدت خلالها المركز الأول .



ورينى يا بنتي دي دهب؟ منى الشاذلي تمازح فريال أشرف على الهواء.. شاهد



استقبلت الإعلامية منى الشاذلي فريال أشرف، الحاصلة على الميدالية الذهبية بمنافسات الكاراتيه في أولمبياد طوكيو، ومازحتها “الشاذلي” قائلة: “وريني يا بنتي دي دهب؟”؛ لتدخل "فريال" في نوبة من الضحك وتجيب “آه دهب”.



فريال أشرف تكشف سبب صرختها لحظة حصدها الميدالية الذهبية بأولمبياد طوكيو

قالت فريال أشرف، الحاصلة على الميدالية الذهبية في الكاراتية بأولمبياد طوكيو، إن المباراة النهائية لها في الأولمبياد كانت صعبة للغاية، خاصة أنها واجهت وقتئذ، المصنفة الأولى في الكاراتيه، لافتة إلى أنها مثَّلت ضغطا كبيرا عليها، حيث كانت ترغب باستماتة في تحقيق اللقب.



وأوضحت فريال أشرف، خلال استضافتها مع الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامج “معكم” والمذاع عبر فضائية cbc، أن صرختها الكبيرة عقب فوزها بالميدالية الذهبية؛ تذكرت خلالها شريط التعب والمجهود التى مرت به لتحصد هذا اللقب .



ولفتت إلى أن خطتها في هذه المباراة كانت تحقيق فارق نقاط بينها وبين المنافسة، معقبة “اللى كنت بلعب قدامها فى المباراة كانت المصنفة الأولى آه؛ لكن أنا كنت بلعب إنى أفوز بالدهب”.



ولفتت إلى أنها مرَّت عليها أوقات كانت لا تستطيع حتى وضع قدميها على الأرض، بالاضافة لمجهودات والديها الذين عاشا معها كل التفاصيل، ودعمهما الكبير الذى لا يوصف، مشيرة إلى أن صورة الميدالية الذهبية كانت لا تفارقها دائما؛ كنوع من التحفيز والدعم، وبعد تأهلها لنصف النهائي؛ كان الحلم يقترب أكثر، وكان هدفها الأول والأخير هو حصد الميدالية الذهبية.

وأعربت فريال أشرف، عن سعادتها الكبيرة باستقبالها التاريخي؛ بمجرد وصولها إلى مطار القاهرة، ورأت الفرحة فى عيون كل أبناء الشعب المصري.



ولفتت إلى أن نجاحها في حصد الميدالية الذهبية بمنافسات الكاراتيه في أولمبياد طوكيو؛ هو فضل من الله فى المقام الأول، ودعاء والديها، مؤكدة أن هدفها الأول هو رفع علم مصر فى مقدمة الدول.

فريال أشرف تفاجئ منى الشاذلى بهدية على الهواء .. شاهد

أهدت فريال أشرف ، الحاصلة على الميدالية الذهبية، الإعلامية منى الشاذلى " تى شيرت " أبيض وكتب عليه " طوكيو 2020" وعبرت الشاذلى عن فرحتها الشديد معقبة “ بشكرك جدا وأى هدية جاتلى من لاعب كبير أو صغير أنا محتفظة بيها ”.

وأشارت إلى ان نجاحها ب الميدالية الذهبية فى أولمبياد طوكيو لم يكن وليد اللحظة ولكنها تدرجت خلاله من حصد المراكز الثالثة إلى المركز الأول ، ، لافتة إلى أنها التحقت بكلية الصيدلة ب الجامعة البريطانية عن طريق منحة تفوق رياضية واستمرت معها 5 سنوات كما أن الجامعة أطلقت اسمها على دفعة هذا العام كنوع من التقدير لها بحصدها الميدالية الذهبية ب الأولمبياد ..



ولفتت إلى أن مرت عليها أوقات كانت لا تستطيع حتى وضع قدميها على الأرض بالاضافة لمجهودات والديها الذين عاشوا معها بكافة التفاصيل ودعمهم الكبير الذى لا يوصف ، مشيرة إلى أن صورة الميدالية الذهبية كانت لا تفارقها دائما كنوع من التحفيز والدعم ، وبعد تأهلها للنصف النهائى كان الحلم يقترب أكثر وكان هدفها الأول والأخير هو حصد الميدالية الذهبية .



مكنتش مستوعبة.. فريال أشرف تكشف كواليس الاستقبال التاريخى بمطار القاهرة



قالت فريال أشرف ، الحاصلة على الميدالية الذهبية ، إنها لم تكن تتوقع الحشد الجماهيرى الكبير الذى استقبلها فى مطار القاهرة عقب حصدها اللقب والميدالية الذهبية فى أولمبياد طوكيو .



وعبرت " أشرف " ، عن سعادتها ب استقبال وزير الشباب والرياضة الحافل لها معقبة " مكنتش مستوعبة الاستقبال الجميل ده وحسيت ب قمة الانجاز " .

وأشارت إلى أن بدايتها مع المنتخب بدأت فى عام 2015 وأول بطولة عالم لها كانت فى عام 2017 وتلاها بطولة 2018ثم 2019 وحصدت خلالها المركز الأول .

وأشارت إلى ان نجاحها ب الميدالية الذهبية فى أولمبياد طوكيو لم يكن وليد اللحظة ولكنها تدرجت خلاله من حصد المراكز الثالثة إلى المركز الأول ، ، لافتة إلى أنها التحقت بكلية الصيدلة ب الجامعة البريطانية عن طريق منحة تفوق رياضية واستمرت معها 5 سنوات كما أن الجامعة أطلقت اسمها على دفعة هذا العام كنوع من التقدير لها بحصدها الميدالية الذهبية ب الأولمبياد ..

يذكر ان مطار القاهرة الدولى استقبل أمس الخميس فريال أشرف الحاصلة على الميدالية الذهبية بمنافسات الكاراتيه بدورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس الجاري.



وشهد محيط مطار القاهرة الدولي، وجود فرقة زفة بلدي وفرقة طبل ومزمار، لاستقبال أبطال مصر بعد رحلة دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت فى طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس الجاري.

وجهزت شركة ميناء القاهرة الجوي، صالة الخدمة المميزة بمطار القاهرة الدولي بمبنى الركاب رقم 2، لإستقبال أبطال مصر، وتم التنسيق مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الدولى، لتيسير وتسهيل تواجد الجماهير أمام صالة الوصول لاستقبال فريال أشرف وأحمد الجندي، مع الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وشكلت شركة ميناء القاهرة الجوي، برئاسة المهندس مجدي إسحق، فريق عمل من العلاقات العامة تحت إشراف الدكتور طارق إسماعيل، مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالشركة، لاستقبال أبطال مصر فور وصولهم من على الطائرة وتقديم الورود والهدايا التذكارية، والعمل على إنهاء إجراءات البعثة، كما أعدت اللجنة الأولمبية المصرية، اتوبيس مكشوف أمام الصالة لاستقبالهم ونقلهم لمقر اللجنة بالمعادي، للاحتفال بهم.



واستقبل فريال أشرف وأحمد الجندي فور وصولهما إلى مطار القاهرة الدولي كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية ومحمد الدهراوي رئيس الاتحاد، بالإضافة إلى قيام العلاقات العامة بالمطار بتنظيم استقبال تاريخي وأسطوري بالورود والأعلام وتقديم هدية تذكارية لها تقديرا لها على ذلك الإنجاز التاريخي.

وقد أعربت فريال أشرف لاعبة الكاراتية والمتوجه بالميدايلة الذهبية في دورة الالعاب الاولمبية طوكيو 2020 عن سعادتها بالاستقبال الكبير والحافل التي حظيت به في مطار القاهرة .

وقالت فريال خلال تصريحاتها : سعدت للغاية بمكالمة الرئيس السيسي لي بعد الفوز بميدالية طوكيو لا استطيع وصف شعوري ولم أصدق أن يتم إطلاق اسمي على أحد المحاور في التجمع ، دائما الرئيس داعم للرياضة والرياضيين وأشكره على وتحفيزه الدائم لنا .

وأكملت : أهدي ميدالية طوكيو 2020 لـ أهلي لتعبهم معي خلال الفترات الماضية وإن شاء الله هشرف مصر في كل بطولة وبشكر الجماهير على الاستقبال الحافل .



أعربت فريال أشرف لاعبة الكاراتية والمتوجه بالميدالية الذهبية في دورة الالعاب الاولمبية طوكيو 2020 عن سعادتها بالاستقبال الكبير والحافل التي حظيت به في مطار القاهرة .



وقالت فريال خلال تصريحاتها : سعدت للغاية بمكالمة الرئيس السيسي لي بعد الفوز بميدالية طوكيو لا استطيع وصف شعوري ولم أصدق أن يتم إطلاق اسمي على أحد المحاور في التجمع ، دائما الرئيس داعم للرياضة والرياضيين وأشكره على تحفيزه الدائم لنا .

وأكملت : أهدي ميدالية طوكيو 2020 لـ أهلي لتعبهم معي خلال الفترات الماضية وإن شاء الله هشرف مصر في كل بطولة وبشكر الجماهير علي الاستقبال الحافل .