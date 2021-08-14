نائب وزير السياحة والآثار تتفقد المنشآت بمدينتي الغردقة وشرم الشيخ

تفقدت غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار ، لشئون السياحة عددا من الفنادق والشركات والأتوبيسات السياحية بمدينتي الغردقة وشرم الشيخ للتأكد من الإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية ، وضوابط السلامة الصحية المقررة، بالإضافة إلى تفقد سير العمل بمراكز سحب عينات تحليل الـ pcr للسياح المغادرين بالمدينتين.

كما التقت بعدد من السائحين من مختلف الجنسيات ، والتعرف على انطباعاتهم عن زيارتهم ومستوى الإجراءات الاحترازية ، التي يتم تطبيقها في الفنادق وأماكن الأنشطة السياحية المختلفة.

رافق نائب الوزير ، خلال الزيارة مديري الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظتي البحر الاحمر و جنوب سيناء، ومديري المكتب السياحى للوزارة و مكاتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط للسياحي بالمحافظتين وعدد من مسئولي الصحة بالمحافظتين وممثلين عن غرفتي المنشآت الفندقية وشركات ووكالات السفر والسياحة.

وخلال زيارتها للمركز المخصص لسحب عينات تحليل PCR، أشادت نائب الوزير بالإجراءات الوقائية والاحترازية بالمركز وأكدت على أن تطبيق هذه الإجراءات أصبح من أهم العوامل لترسيخ ثقة السائح في المقصد المصرى وتشجيعه على زيارته.



والتقت هناك بعدد من السائحين من مختلف الجنسيات من بينهم الألمان والأوكران و البيلاروس، والبولنديين والايطاليين والسعوديين والروس ومن الامارات العربية و كازاخستان، حيث أوضحت خلال هذه اللقاءات ان الفنادق استغلت فترة الإغلاق بسبب جائحة كورونا لتجديد وتحديث خدماتها مستعينة بمبادرات الدولة لتكون على أتم استعداد لاستقبال السائحين عند استئناف السياحة الوافدة، مشيرة إلى قيام الوزارة بإيفاد لجان دورية للتفتيش على الفنادق والمنشآت السياحية للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية مؤكدة أنه لا تهاون مع أي فندق أو منشأة سياحية تخالف تطبيق هذه الإجراءات.

ومن جانبهم أعرب السائحون عن إعجابهم بالجدية والصرامة في تطبيق الإجراءات الاحترازية، و عن سعادتهم بما شاهدوه من حرص العاملين بالقطاع السياحي على تطبيقها حفاظا على أنفسهم وعلى السائحين، مؤكدين علي أن إعلان تطعيم العاملين في المنشآت السياحية والفندقية في محافظتي جنوب سيناء و البحر الأحمر بث فيهم رسائل طمأنة فضلاً عما لاحظوه من كفاءة العاملين بالقطاع السياحي وأنهم علي قدر كبير من التدريب.



وأوضح بعض من السائحين ، أن هذه ليست زيارتهم الأولى للمنتجعات السياحية المصرية ، وأنهم زاروها أكثر من مرة وذلك لمعرفتهم بطبيعتها الخلابة وشواطئها المشمسة والأنشطة البحرية العديدة التي يمكنهم الاستمتاع بممارستها وما تتمتع به من مقومات تساعد على الحفاظ على سلامتهم، كما أكدوا على أنهم سوف يشاركون تجربتهم السياحية الفريدة مع أقاربهم وأصدقائهم من خلال صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعى وذلك لتشجيعهم على زيارة مصر.



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