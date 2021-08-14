مصرع سائق غرقا بترعة بمركز أجا

لقي سائق مصرعه، غرقا بترعة ملاصقة لأرضه الزراعية، بعدما انزلقت قدماه بها، أثناء ريه للأرض، بإحدى قرى مركز أجا بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء إيهاب عطية مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ لمركز شرطة أجا من مستشفي أجا المركزي بوصول محمود.ع.د. (45 سنة-سائق)، مقيم قرية تلبنت دائرة المركز جثة هامدة إدعاء حادث غرق.

بانتقال الضباط والفحص وسؤال كل من زوجته وابنه قررا أنه أثناء قيام المتوفى بري الأرض الزراعية خاصته زمام القرية، ووضع ماكينة الري على شاطئ إحدى الترع الفرعية بالقرية انزلقت قدماه وسقط بالمياه، ولعدم إجادته للسباحة جرفه التيار وتوفى غرقا، ولم يتهما أحدا بالتسبب في وفاته.

ورد تقرير مفتش الصحة يفيد أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5739 إداري مركز أجا، وجاري العرض علي النيابة العامة.