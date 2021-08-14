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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خسر 16 مباراة.. أرقام حلم طولان في مواجهات الأهلي قبل موقعة الدوري

حلمي طولان
حلمي طولان

يستضيف النادي الأهلي منافسه إنبي، اليوم السبت، في تمام الساعة التاسعة مساء ضمن منافسات الجولة الثلاثون من مسابقة الدوري المصري الممتاز، على استاد الأهلي we السلام.

ويسعي النادي الاهلي لتحقيق الفوز والحصول علي الثلاث نقاط أملا في خطف صدارة ترتيب الدورى المصري من الزمالك حال تعثره أمام الاسماعيلي اليوم.

علي جانب أخر يحاول حلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي تحقيق الفوز لتحسين نركز الفريق في جدول ترتيب الدوري المصري . 

 

أرقام حلمي طولان ضد الاهلي


- لعب حلمي طولان ضد الاهلي 21 مباراة حينما كان مديرا فنيا لـ حرس الحدود والمصري وبتروجيت وإتحاد الشرطة والزمالك وسموحة وطلائع الجيش والاتحاد السكندري وإنبي

- حقق حلمي طولان الفوز علي الاهلي في مناسبتين فقط المرة الاولى حينما كان مدربا لحرس الحدود موسم 2012-2013 بتيجة 3-0

المرة الثاني حقق حلمي طولان الفوز علي الأهلي حينما كان مدربا لـ الاتحاد السكندري موسم 2018-2019 بنتيجة 3-4

وتعادل حلمي طولان مع الأهلي في ثلاث مواجهات

- خسر حلمي طولان أمام الاهلي في 16 لقاء سابق أكبرها مع الزمالك في بطولة دورى أبطال إفريقيا 2013 بنتيجة 4-2 


ويحتل  الزمالك  صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 67 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن الأهلي وصيف الترتيب.

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