الشائعات تضرب الوسط الفني.. شيماء سيف منزعجة.. وهنا الزاهد تكشف الحقيقة

اجتاحت الوسط الفني العديد من الشائعات خلال الفترة الأخيرة، وظلت تلاحق الفنانين لفترة منها المزعجة والمؤرقة مثل الوفاة والمرض، وأخرى مضللة مثل الزواج أو الانفصال.

"صدى البلد" يرصد في التقرير التالي أبرز الشائعات التي لاحقت النجوم خلال الفترة الأخيرة:

شيماء سيف

حالة كبيرة من الجدل أثيرت في الساعات الماضية، بعد أخر لقاء للفنانة شيماء سيف مع برنامج ET بالعربي، والذي خرجت فيه عن صمتها، وأبدت غضبها من الشائعات التي لاحقتها خلال الفترة الأخيرة.

وقالت شيماء سيف إنها شعرت بالضيق بسبب انتشار شائعات وفاتها بعدما قام البعض من مستخدمي السوشيال ميديا بأخذ صورتها أثناء تلقي لقاح كورونا، ورددوا أخبارًا كاذبة حول وفاتها وإصابتها بالسرطان، مشيرة إلى أن أهلها انزعجوا من هذه الأخبار.

هنا الزاهد

كشفت الفنانة هنا الزاهد حقيقة حملها؛ بعد انتشار بعض الأخبار خلال الساعات الماضية حول هذا الأمر.

وقالت هنا الزاهد، لـ"صدى البلد": "أنا مش حامل.. أكيد لو حامل؛ مش هخبي، وهقول للناس، وهخليهم يفرحوا".

وأضافت هنا الزاهد: "وزني كان زائد 2 كيلو بس في الفستان؛ علشان كدة الناس افتكرتني حامل".

أحمد زاهر

كشف الفنان أحمد زاهر، حقيقة اعتدائه على مصور صحفي في جنازة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز.

وقال أحمد زاهر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة “ الاولى الفضائية “،:” ابنتي ملك كانت منهارة في جنازة الفنانة دلال عبد العزيز”.

وأضاف أحمد زاهر :" المصور الصحفي كان يرغب في تصوير ابنتيه ملك وهي منهارة في البكاء وطلبت منه عدم التصوير ".

وتابع أحمد زاهر :" بعد نهاية الجنازة لاقيت المصور الصحفي بيصورنا من قريب وانا معرفش إنه صحفي، وقلت له بتعمل ايه وقلت له عيب كده وقلت له بلاش تصور وخدت الموبايل من يده اليمني ووضعته في يده الأخر ومكسرتش هاتفه ".

وأكمل احمد زاهر :" فجأة بدأ المصور الصحفي يشتم وقال لي إحنا اللي عملناك أوعى تنسى، مضيفا:"معظم الصحفيين المحترمين عارفين شخصيتي وعارفين اخلاقي وانا لا أعتدي على أحد وانا محترم مع الجميع، ولم أقم بتكسير هاتف المصور الصحفي مطلقا".

سميحة أيوب

وكشفت الفنانة سميحة أيوب عن حقيقة تعرضها لوعكة صحية نقلت على إثرها الى أحد المستشفيات لتلقى العلاج. ونفت سميحة أيوب ما تردد مؤكدة أنها بصحة جيدة ، ولم تتعرض لوعكة صحية .

وتابعت سميحة أيوب أن ما حدث هو تعرضها إلى جرح سطحي في يدها كما يحدث مع معظم ربات البيوت المصريات خلال التعامل مع أدوات المطبخ .

وأضافت سميحة أيوب قائلة: لم أكتب عبر مواقع التواصل الاجتماعي أي شيء يخص إصابتي، فلدى صفحة على أحد التطبيقات الإلكترونية لكنى لم أتطرق إلى الموضوع من قريب أو بعيد ، فأنا أكتفي بوضع بعض الصور القديمة لي .

سامو زين

علق الفنان سامو زين علي حقيقة زواجه بعد انتشار أخبار تفيد بزواجه .

ونشر سامو زين عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماع انستجرام :" مساء الخير أعتذر أولا عن نشر أمور خاصة بي ولكن انا صحيت الصبح على مباركات وتهاني بمناسبة جوازي !!! اللي محصلش فحبيت اني أسبق قبل مينتشر الخبر ويبقي حقيقة مش موجودة وأعلن أني لست مرتبطا بأحد تماماً لا من قريب ولا من بعيد وإن شاء الله ربنا لما يكتب النصيب سوف أعلن ذلك فوراً وفي العلن قدام الناس كلها . ربنا يبارك فيكم".

صافيناز

نشر الفنان رامي دياب مقطع فيديو قصيرا له عبر حسابه الرسمي على تطبيق الصور “إنستجرام”، ظهر فيه مع الراقصة الأرمينية صافيناز، ليفجرا مفاجأة بعد انتشار أخبار خطبتهما بعد الفيديو الذي جمعهما أمام حمام السباحة.

وفجر رامي دياب مفاجأة للمتابعين بأنه لم يخطب الراقصة صافيناز، وأكد في الفيديو أن الصور والفيديوهات القصيرة التي نشراها عبر “إنستجرام”، هي من كواليس كليب يجمعهما، وظهرت معه صافيناز في الفيديو تؤكد عدم خطبتها قائلة: «أنا سينجل وفري»، وفي المقابل أكد دياب أنه كان يقصد الكليب حينما قال: «مش نقول مبروك».

يأتي ذلك بعدما نشرت صافيناز مقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، ظهرت فيه على حمام السباحة، ويقوم رامي دياب بالخروج منه ليقدم لها خاتما، وعلقت قائلة: «Soon hanul mabruk»، لتضج المواقع الإخبارية بأخبار خطبتهما فور نشر الفيديو.



أسما شريف منير

قالت أسما شريف منير – خلال ندوتها بموقع صدى البلد - إنها في الفترة الحالية تركز على حياتها ومستقبلها وعملها، لاسيما وأنها منفصلة منذ فترة قليلة فقط، مضيفة: «الفترة الجاية عاوزة أركز مع نفسي وأكون واقفة على رجلي واستقر».

وأوضحت أسما شريف منير أنها لا تمانع من الزواج مرة أخرى طالما وجدت نصيبها، قائلة: «أنا صغيرة لسة وان حدث سأشارك الخبر مع الجميع لأنه ستر وده حلال ربنا»،

وأعربت أسما شريف منير عن أمنيتها بالتوفيق في المرة القادمة، قائلة: «مش بالمرات واتمنى التوفيق في المرة القادمة .. ويارب تكون المرة الجاية خير وعوض واتوفق فيها».

وأكدت أسما أنها لا ترتبط بأي شخص خلال تلك الفترة، مشيرة إلى أنها تتحفظ على أي خصوصيات لا تتعلق بها، لأن كل الأمور لا تخصها وحدها، وعلقت: «دي عشرة وبيت وحرمانية ما ينفعش اتكلم في حاجة زي كده».

مروان خوري

في شهر يوليو الماضي، أثار الفنان مروان خورى حالة من الجدل الواسع بعد انتشار مقطع فيديو يحتفل فيه مع خطيبته وهو الامر الذى ظن فيه البعض بدخوله عش الزوجية واحتفل بعقد قرانه وهو الامر الذى نفاه مروان خروى جملة وتفصيلا.

وكتب مروان خورى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام : “أودّ أن أوضح للمحبين وللصحافة الكريمة أنني لم أتزوج رسمياً بعد وأن سهرة البارحة أقامها لنا أصدقاء قريبين وكانت على شرف خطيبتي .. الزواج سيكون خلال شهر أيلول إن شاء الله ولكم مني كل الحب والشكر”.

بدرية طلبة

في شهر يوليو الماضي، تداول عدد من رواد السوشيال ميديا أنباءً تفيد وفاة الفنانة بدرية طلبة.

ونفت بدرية طلبة ما تردد قائلة: “بطلوا إشاعات بجد حرام ترعبوا ولادنا واهالينا علينا عيب عليكم بتستفادو ايه”.

وكانت الفنانة بدرية طلبة، نشرت مقطع فيديو يجمعها بالفنانة ياسمين عبد العزيز عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي.

علقت بدرية طلبة علي الفيديو قائلة :"الف سلامة يانور عينى ربنا يقومك بالسلامة لحبايبك ولجمهورك اللي بيحبك وبيدعيلك من قلبه بالشفا وربنا يبعد عنك العين " .

وفاء عامر

في شهر يوليو الماضي، كشفت الفنانة وفاء عامر، تفاصيل الشائعة التي تعرضت لها مؤخرًا، بأنها تسببت في إصابة ومقتل مواطن بسيارتها، موضحة: "شائعة قتلى لشاب وهروبي تريند واتركب".

وأضافت "عامر"، خلال مداخلة هاتفية برنامج "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"، أنها كانت في الساحل الشمالي، وفوجئت بإصابة والد صديقة لها، وذهبت على الفور إلى المستشفى لزيارته.

ومازحتها الإعلامية بسمة وهبة، وفاء عامر، وقالت لها: "مش عيب تقتلى واحد وتهربي"، قبل أن رد الفنانة، :"أحمي نفسي من مين؟. أحمى نفسى من ناس بتحبني؟.. عمرى ما حد قالى أتصور معاكى وقلت لا.. وبعتبره جبر خاطر".

وذكرت أن الشائعة التي تعرضت لها، ترجع لإحدى السيدات، التي تزعم انها عضوة بنقابة الصحفيين.