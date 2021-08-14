شاهد.. نيللي كريم تقضي شهر العسل في الساحل الشمالي

نشر هشام عاشور زوج الفنانة نيللي كريم أول صورة لهما من شهر العسل، وذلك من خلال خاصية الاستوري عبر صفحته على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر هشام عاشور وزوجته نيللي كريم في الصورة بإطلالة بسيطة حيث يقضيان شهر العسل الآن في أحد المنتجعات السياحية في الساحل الشمالي ويخططان خلال الأيام القليلة المقبلة أن يستكملا شهر العسل خارج مصر.

واحتفلت الفنانة نيللي كريم، يوم الأربعاء 11 أغسطس، بعقد قرانها وزفافها على لاعب الإسكواش السابق هشام عاشور شقيق لاعب الإسكواش رامي عاشور.



ومن ناحية أخرى شاركت نيللي كريم في مسلسل "ضد الكسر"، الذي عُرض رمضان الماضي 2021، بطولة لقاء الخميسي، مصطفى درويش، محمد فراج وتارا عماد وغيرهم، سيناريو وحوار مدحت العدل، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج العدل جروب.