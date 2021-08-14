أوبرا إسكندرية تستضيف مهرجان السينما الفرانكوفونية.. وهشام عطوة مخرج حفلي الافتتاح والختام

اختارت إدارة مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية في دورته الأولي برئاسة الكاتب الصحفي قدري الحجار مسرح سيد درويش "أوبرا اسكندرية" لاقامة حفلي افتتاح وختام المهرجان.

يترأس المهرجان شرفيا الفنان الكبير سمير صبري، ويقام تحت رعاية د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، والذي ينطلق 11 سبتمبر القادم ويستمر حتي 16 من نفس الشهر، كما اختارت المخرج هشام عطوة رئيس الهئية العامة لقصور الثقافة مخرجا لحفلي الافتتاح والختام.

اختيار أوبرا الاسكندرية

وقال الناقد محمد قناوي – رئيس عمليات المهرجان – أن اختيار أوبرا اسكندرية"مسرح سيد درويش" لاقامة حفلي الافتتاح للدورة التأسيسية لمهرجان السينما الفرانكوفونية يأتي من منطلق أن هذا المسرح يمثل أحد المعالم البارزة في الاسكندرية ، كما يعد شاهدا علي الأحداث الفنية والتاريخية التي جرت بمدينة الثغر عبر سنوات طويلة لذلك لابد أن يكون شاهدا علي إطلاق أول مهرجان للسينما الفرانكوفونية في المنطقة ، كما أن مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية " يمثل تحفة معمارية ويعد من أقدم المسارح فى مصر وتم وضع حجر الاساس له عام 1918 واطلق عليه اسم تياترو محمد على وصممه المهندس الفرنسى جورج بارك مستوحيا عناصر أوبرا فيينا ومسرح أوديون في باريس وزين المبنى بمجموعة من الزخارف الفريدة ذات الطابع الكلاسيكى الاوروبى وتم افتتاح المسرح عام 1921 وقدمت عليه عروض عديدة مصرية وأجنبية ، وفي عام 1962 تم تغيير اسمه من " تياترو محمد علي " إلى مسرح سيد درويش تكريما لعبقري الموسيقى العربية ابن الإسكندرية الشهير ، ومع مرور الزمن أدرج بقائمة التراث المصري وبدأت عام 2000 عمليات مكثفة لتجديده، وبعد عدة سنوات من العمل الدءوب والماهر داخل المبنى من ترميم وزخرفة عالية الجودة، عاد المبنى لسابق عهده وإلى رونقه وبهائه ، وأدخلت الدولة عليه الامكانات الفنية اللازمة لكي يصبح داراً للأوبرا المؤهلة لمنافسة دور الأوبرا العالمية ذات المستوى الراقي ، وافتتح عام 2004 بعد اجراءات التحديث والتطوير.

وأشار قناوي الي انه سيتم التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 70% من القوة الاستيعابية للمسرح.

يذكر أن مهرجان الاسكندرية للسينما الفرانكوفونية مهرجان سينمائي تنطلق دورته الأولي بمدينة الاسكندرية 11 سبتمبر 2021 وتنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام ويرأس لجنته العليا الكاتب الكبير محمد سلماوي وتضم في عضويتها الفنان الكبير سمير صبري رئيس شرف المهرجان، والدكتورة إيمان نجم وكيل وزارة الثقافة المصرية.