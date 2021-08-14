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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

منذ بداية جائحة كورونا

مفوضية اللاجئين فى مصر لصدي البلد: 42 ألفا و325 شخصا يستفيدون بصرف إعانات نقدية شهرية

فيروس كورونا
فيروس كورونا

قالت ريم عبد الحميد مسؤول أول العلاقات الخارجية بمفوضية اللاجئين في مصر، إن المفوضية واصلت منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد في عام 2020، صرف مساعداتها النقدية الشهرية متعددة الأغراض إلى 42 ألف و 325 شخص من الفئات الأكثر احتياجا، بهدف المساعدة في التخفيف من المخاطر التي تتعلق بالحماية مثل الوافدين الجدد والحالات ذات الاحتياجات الخاصة، كما تم دعم 11،440 فردًا، على أساس مؤقت، بمساعدة نقدية إضافية تتراوح من ثلاثة إلى ستة أشهر.

 

أوضحت مسؤول أول العلاقات الخارجية بمفوضية اللاجئين في مصر فى حوارها لـ صدي البلد - ينشر كاملا لاحقا-، أنه بالتعاون مع القطاع الخاص  نجحت المفوضية في دعم أكثر من 6,000 فردًا من خلال إعطاء الأولوية لمن لديهم أمراض أو إعاقات مزمنة.وبداية من شهر مايو 2020، تم صرف مساعدات نقدية لأكثر من 3,000 من الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم، لضمان حمايتهم. هذا إلى جانب، دعم 42،930 طالب وطالبة بمساعدات نقدية تصرف لمرة واحدة، كما تم صرف مساعدات سبل العيش النقدية لدعم 344 حالة لمرة واحدة فقط وتم زيادة المساعدة النقدية لشهر مايو وشهر سبتمبر بمنحة إضافية لمستلزمات النظافة، في محاولة لتخفيف الضرر عن الأشخاص الأكثر تضرراً من الجائحة وتداعياتها.

أوضحت أن المفوضية قدمت دعما إضافيا لبعض شركائها من المنظمات غير الحكومية لشراء مواد النظافة والتعقيم لتقديمها للاجئين. واقترن ذلك بتوزيع منتجات النظافة والتعقيم كمنحة من شركات خاصة، وقد تم توزيعهم على أسر اللاجئين والأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في القاهرة الكبرى من خلال شركاء المفوضية. كما قامت المفوضية، في نهار شهر رمضان، بالتعاون مع مبادرة عربية الخير بتوزيع وجبات إفطار لعدد من اللاجئين وطالبي اللجوء.

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وأضافت هذا إلى جانب استمرار المفوضية في تقديم خدماتها الطبية وومساعدات سبل كسب الرزق المستمرة على مدار سنوات. فتساعد المفوضية اللاجئين وطالبي اللجوء على إعالة أنفسهم وأسرهم من خلال تزويدهم بالتدريب ومساعدتهم في إيجاد سوق لمهاراتهم وسلعهم، كما تعمل على توفير الفرص المختلفة المتاحة لتنمية مهاراتهم أو تطوير إمكانياتهم.

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