خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا.. وفاة شقيق خالد عيد المدير الفني للمحلة

توفي منذ قليل صلاح عيد شقيق خالد عيد المدير الفني لغزل المحلة قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدوري المصري .

ولم يعلم خالد عيد المدير الفني لغزل المحلة خبر وفاة شقيقه حتى الآن .

وسيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من مباراة سيراميكا كليوباترا وغزل المحلة، في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

بدأ اللقاء بضغط هجومي من قبل لاعبي سيراميكا كليوباترا من أجل إحراز هدف التقدم والاستحواذ على المباراة مبكرا.

وشهدت الدقيقة 25 هدوء نسبي في نسق المباراة و إنحصار الكرة في مناطق وسط الملعب.

تشكيل الفريقين

وخاض سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: - ضياء قنديل - عبد الله محمود - سيف تقا - فابريس نجاه.

خط الوسط: محمد إبراهيم - محمد مسعد - كوامي بونسو- وينفول كوبينا - محمود نبيل.

خط الهجوم: أحمد غنيم



فيما يخوض غزل المحلة، المباراة، بتشكيل مكون من:

عمرو شعبان ومحمد فتح الله وأحمد عيد ومعتز يحيي ومحمد علاء وأحمد الندري وأحمد أباظه وعبده يحيي وأحمد الشيخ وأشرف السيد وعبد الرحمن عاطف

