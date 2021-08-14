عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا.. وفاة شقيق خالد عيد المدير الفني للمحلة

خالد عيد مدرب المحلة
خالد عيد مدرب المحلة

توفي منذ قليل صلاح عيد شقيق خالد عيد المدير الفني لغزل المحلة قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدوري المصري .

ولم يعلم  خالد عيد المدير الفني لغزل المحلة خبر وفاة شقيقه حتى الآن .

 

وسيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من مباراة سيراميكا كليوباترا وغزل المحلة،  في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

بدأ اللقاء بضغط هجومي من قبل لاعبي سيراميكا كليوباترا من أجل إحراز هدف التقدم والاستحواذ على المباراة مبكرا.

وشهدت الدقيقة 25 هدوء نسبي في نسق المباراة و إنحصار الكرة في مناطق وسط الملعب.
تشكيل الفريقين

وخاض سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: - ضياء قنديل - عبد الله محمود - سيف تقا  - فابريس نجاه.

خط الوسط: محمد إبراهيم  - محمد مسعد - كوامي بونسو- وينفول كوبينا - محمود نبيل.  

خط الهجوم: أحمد غنيم


فيما يخوض غزل المحلة، المباراة، بتشكيل مكون من:

عمرو شعبان ومحمد فتح الله وأحمد عيد ومعتز يحيي ومحمد علاء  وأحمد الندري وأحمد أباظه وعبده يحيي وأحمد الشيخ وأشرف السيد وعبد الرحمن عاطف
 

صلاح عيد خالد عيد غزل المحلة سيراميكا كليوباترا الدوري المصري

موضوعات متعلقة

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين سيراميكا كليوباترا والمحلة

ترشيحاتنا

في الدقيقة الثانية.. بواليا يسجل الهدف الأول للأهلي في مرمى انبي

الزمالك ينفرد بالصدارة .. ترتيب الدوري المصري

في الوقت القاتل.. ميدو جابر يحرز يتعادل لـ سيراميكا كليوباترا أمام المحلة

ألابا أساسيا مع ريال مدريد أمام ألافيس في الدوري الإسباني

الأقوى اقتصاديا.. خبير أسواق مال: مصر على أبواب الانضمام لمجموعة العشرين

آبل تواجه غرامة 300 مليون دولار لانتهاكها براءات اختراع في هواتف آيفون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2021 .. 4 طلاب حصلوا على 100%

الرئيس السيسي عن حل مشكلة الإيجار القديم: أنا هخليكم تمشوا تتكعبلوا في الشقق

قرار عاجل من بايدن إثر سقوط قتلى في زلزال هايتي المدمر

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري الممتاز

الزمالك يهزم الإسماعيلي 2-0 في عقر داره ويوسع الفارق عن الأهلي

لأول مرة.. السيسي يكشف سبب غلق باب التوظيف داخل مؤسسات الدولة.. فيديو

الزمالك يسجل هدفين فى شباك الاسماعيلي خلال 3 دقائق

من الأحد إلى الجمعة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأسبوع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الرياضة يشهد مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل البعثة المشاركة في بارالمبياد طوكيو

وزير الرياضة شاهدا .. جيانا فاروق تحتفل بعقد قرانها

برعاية تركي آل شيخ.. تامر حسني يشعل حفل جدة سوبر دوم

لمظهر ناعم كالحرير.. شاهد الطريقة الصحيحة لغسل الشعر|فيديو

فيديو

يكفر ذنوب سنة.. فضل وموعد صيام عاشوراء وتاسوعاء

"زايد-3 ".. طلعات جوية لـ مهاجمة الأهداف المعادية فى ختام التدريب المصرى الإماراتى

ما علاقة سد النهضة؟.. زواحف خطيرة وحشرات تغزو السودان

سعرها 3000 جنيه .. لامبورجيني أغلى دجاجة تصل مصر

المزيد

ساحة رأي

ليلى موسى تكتب: الإدارة الذاتية سفينة النجاة لإيصال سوريا إلى بر الأمان

مصطفى الشيمى يكتب: قسمة مطولة

محمود البسيوني يكتب: جزء من الحقيقة

إسلام عوض يكتب: قصة طالبان والدور المرسوم

محمد النجار يكتب: صوم عاشوراء عندنا وعندهم

د. رامي عادل يكتب: الرئيس السيسي.. قائد وقدوة لشباب العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيويلوتكس الأنابيب والهجوم الإيرانى

د. محمد مبروك

فِقه المهرجانات

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التحرش الفكري

كريمة أبو العينين

جنازة الممثلين رايحة على فين

مجدي أبوزيد

خدعوك فقالوا الزمالك فاز بالدورى

محمد أرسلان

أفغانستان بين دخول وانسحاب الأمريكيين

أحمد فرغلى رضوان

الإنس والنمس.. الإبهار ينقذ الكوميديا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ