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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خالد النبوي يخطف الأنظار في أحدث ظهور على إنستجرام.. شاهد

خالد النبوي
خالد النبوي

نشر النجم خالد النبوي، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".


وظهر خالد النبوي في الصورة بإطلالة صيفية مرتديا شورت جينز وتي شيرت باللون الابيص خلال قضائه الإجازة وكتب "ولا رجل تطلع إلا بسلم! ❤️"، ونالت إعجاب متابعيه".


وحدّدت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد «قمر 14» موعدًا مبدئيًا لطرح العمل في دور العرض السينمائي مطلع شهر أكتوبر المقبل، لينضم الفيلم لقائمة أفلام الموسم الشتوى.

 

وسيعرض الفيلم  بدور العرض السينمائية في مصر وكافة الدول العربية عقب مشاركته في الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائى الدولي.


وانتهى المخرج هادي الباجوري من تصوير الفيلم بالكامل نهاية شهر نوفمبر من العام الماضي 2020 وتم تأجيل عرضه أكثر من مرة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد وانخفاض الطاقة الاستيعابية للسينما لأقل من 25%.


وانتهى المخرج هادي الباجوري من مرحلة المونتاج والمكساج الخاصة بالفيلم تمهيدًا لعرضه في دور السينما المصرية، وهو أول تعاون بينه وبين الفنان خالد النبوي.

 

أحداث فيلم قمر 14
 

تدور أحداث الفيلم، في إطار اجتماعي رومانسي حول ليلة يكون فيها القمر بدرًا، وهو ما يؤثر في مسار عدد من الشخصيات داخل الفيلم وتتلخص أحداثه في 7 ساعات فقط لحين اختفاء القمر.

 

أبطال الفيلم

فيلم «قمر 14» بطولة خالد النبوي، شيرين رضا، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، سلوى محمد علي، محمد علاء (جاميكا)، أحمد مالك، بيومي فؤاد، مي الغيطي، نيرة عارف، أحمد حاتم، أسماء أبواليزيد، محمد جمعة، أحمد بدير، إسماعيل شرف، حنان يوسف، محمد مهران، خالد أنور، غادة عادل، سليم سليمان، والعمل قصة وسيناريو وحوار محمود زهران.

خالد النبوى إطلالة صيفية الإجازة الصيفية دور العرض السينمائي فيلم قمر 14

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