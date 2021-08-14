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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

المخرج حسام علي يواصل تصوير مسلسل ورق التوت لـ شريف سلامة

شريف سلامة
شريف سلامة

يواصل المخرج حسام علي، تصوير أحداث مسلسله الجديد الذي يحمل إسم “ورق التوت” والمقرر عرضه خلال الفترة القليلة المقبلة.

وكان فريق العمل قد توقف عدة أيام، للأستراحة من التصوير ومن ثم العودة مجدداً إلى التصوير للأنتهاء من المشاهد الجماعية، في مناطق متفرقة من بينها منطقى المعادي والهرم.

 

مسلسل "ورق التوت" ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وهو من بطولة شريف سلامة، ثراء جبيل، خالد أنور، سلوى عثمان، معتز هشام، مصطفى منصور، سمر علام، أحمد ثابت، محمد أشرف.

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المسلسل من تأليف ورشة كتابة عبادة نجيب، وتضم: فادي سمير حنا، محمد فوزي عبد الرحيم، إسراء مقيدم، أماني أبو العينين، سمر طاهر، وإخراج حسام علي.

 

وكانت الفنانة الفنانة ثراء جبيل، قد قالت في تصريح لـ “صدى البلد”: سعيدة ومتحمسة جداً لاستئناف تصوير المسلسل، وقمت بتصوير عدد من المشاهد الخاصة بي قبل شهر رمضان، وكواليس المسلسل ممتعة مع الممثلين وفريق العمل".

كما كشفت عن كواليس شخصيتها قائلة: "أقدم شخصية فتاة تدعى سامية وهي فقيرة، تعمل في مترو الأنفاق وتدرس التمثيل".

ورق التوت ثراء جبيل خالد أنور سلوي عثمان شريف سلامة معتز هشام

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