ارتفاع كبير في حصيلة ضحايا زلزال هايتي

أعلن جهاز الحماية المدنية في دولة هايتي، السبت، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد إلى 227 شخصاً، إضافة إلى مئات المصابين والمفقودين.

قالت الإدارة في بيان "ارتفع عدد ضحايا زلزال هايتي إلى 227 قتيلا بينهم 158 في الجنوب ومئات الجرحى والمفقودين".

وتابع البيان "ساعدت الإجراءات الأولية التي اتخذها رجال الإنقاذ المحترفون والسكان على انتشال العديد من الأشخاص من تحت الأنقاض، فيما تواصل المستشفيات استقبال الجرحى".

وضرب زلزال بقوة 7,2 درجات هايتي صباح اليوم السبت، بحسب المركز الأمريكي لرصد الزلازل، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

بدوره، أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن، بتقديم مساعدات عاجلة لدولة هايتي، حيث قال مسؤول في البيت الأبيض إن بايدن أجاز تقديم مساعدات فورية لدولة هايتي، بعد الزلزال المدمر الذي ضربها صباح السبت.

وأضاف أن بايدن أجاز تقديم الولايات المتحدة مساعدة فورية، كما عين سامانثا باور رئيسة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية منسقة للجهود في هذا الشأن.

من جانبه، أعرب وزراء هايتي أرييل هنري عن تعازيه إلى "أسر ضحايا هذا الزلزال العنيف الذي خلف خسائر بشرية وأضرارا مادية في عدد من مناطق البلاد".

وأشار إلى أن "أضرارا فادحة" وقعت جراء زلزال هايتي، معلنا توجيه الفريق الحكومي باتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة بشكل عاجل.

وتوجه هنري إلى المناطق المتضررة، داعيا المواطنين إلى التضامن والوحدة في مواجهة الوضع الحالي.

وذكرت وكالة أمريكية أن مركز الزلزال تم تحديده على بعد 12 كيلومتراً شمال شرقي بلدة سانت لويس، بمقاطعة سود جنوب غربي البلاد.