سقوط قتلى جراء زلزال مدمر في هايتي.. شاهد

ضرب زلزال بقوة 7,2 درجات هايتي صباح اليوم السبت، بحسب المركز الأمريكي لرصد الزلازل، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
وأسفر الزلزال المدمر الذي ضرب هايتي عن سقوط عدد كبير غير معروف من القتلى، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".
وقال مدير الحماية المدني في هايتي جيري شاندلر "أؤكد سقوط قتلى.. لكنني لم أحصل على الحصيلة الدقيقة بعد"، مضيفا أن رئيس الوزراء أرييل هنري في طريقه الى المركز الوطني لعمليات الطوارئ في بور أو برانس.
فيما أعربت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي عن مخاوف بشأن سقوط أكثر من ألف ضحية جراء زلزال هايتي.
وأصدرت الهيئة الأمريكية الحكومية إنذارا أحمر بتوقعاتها لعدد الضحايا، مشيرة لاحتمال وقوع خسائر بشرية كبيرة وأن الكارثة ذات نطاق واسع على ما يبدو.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلامية مشاهد من الدمار الواسع في هايتي جراء الزلزال القوي.
وتظهر المقاطع سقوط عدد من المبان، وحالة من الهلع والذعر بين السكان بسبب الدمار الذي طال البلاد.
وتقدر التقارير الإعلامية الخسائر الاقتصادية بأنها قد تصل إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة هايتي.