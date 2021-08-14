سقوط قتلى جراء زلزال مدمر في هايتي.. شاهد

ضرب زلزال بقوة 7,2 درجات هايتي صباح اليوم السبت، بحسب المركز الأمريكي لرصد الزلازل، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وأسفر الزلزال المدمر الذي ضرب هايتي عن سقوط عدد كبير غير معروف من القتلى، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

#BREAKING: Severe damage and casualties reported after 7.2-magnitude earthquake strikes northeast of Saint-Louis du Sud, Haitipic.twitter.com/pHfe92UlR2 — I.E.N. (@BreakingIEN) August 14, 2021

وقال مدير الحماية المدني في هايتي جيري شاندلر "أؤكد سقوط قتلى.. لكنني لم أحصل على الحصيلة الدقيقة بعد"، مضيفا أن رئيس الوزراء أرييل هنري في طريقه الى المركز الوطني لعمليات الطوارئ في بور أو برانس.

فيما أعربت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي عن مخاوف بشأن سقوط أكثر من ألف ضحية جراء زلزال هايتي.

وأصدرت الهيئة الأمريكية الحكومية إنذارا أحمر بتوقعاتها لعدد الضحايا، مشيرة لاحتمال وقوع خسائر بشرية كبيرة وأن الكارثة ذات نطاق واسع على ما يبدو.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلامية مشاهد من الدمار الواسع في هايتي جراء الزلزال القوي.

BREAKING NEWS 🟥 +++ Sea begins to enter in Haiti, after the 7.2 powerful earthquake. There is a tsunami warning in progress.pic.twitter.com/1Zne9qmq0e — 🔶 news alert 🇭🇹 Special Haiti earthquake (@igandean) August 14, 2021

وتظهر المقاطع سقوط عدد من المبان، وحالة من الهلع والذعر بين السكان بسبب الدمار الذي طال البلاد.

L’hôpital général aux Cayes est débordé. Beaucoup de blessés. Beaucoup de maisons se sont effondrées aux Cayes. Dont un hôtel.

📷 Jose Flécher

Bilan partiel #Haiti #earthquake 14-08-21 pic.twitter.com/pze11oojI8 — Frantz Duval (@Frantzduval) August 14, 2021

وتقدر التقارير الإعلامية الخسائر الاقتصادية بأنها قد تصل إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة هايتي.