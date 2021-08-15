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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نيسان تكشف عن أرمادا 2022 للأسواق الأمريكية.. صور

نيسان أرمادا موديل
نيسان أرمادا موديل 2022

أعلنت شركة نيسان العالمية عن طرح السيارة أرمادا موديل 2022، والتي تسمى في أسواقنا العربية “باترول”، بالسوق الأمريكية للسيارات، والتي تنتمى إلى فئة السيارات الـ SUV الفاخرة ذات الـ8 مقاعد.

وأوضحت شركة نيسان أن السيارة أرمادا موديل 2022، ستتوفر في السوق الأمريكية بمحرك V8 سعة 5.6 لتر بقوة 400 حصان و560 نيوتن. متر من عزم الدوران، لتحصل على قدرة سحب تبلغ 3,825 كجم، مع توفر وحدة تحكم في المقطورة والتحكم في تأرجحها.

أما المقصورة الداخلية للسيارة أرمادا موديل 2022، فتأتى بشاشة نظام ترفيهي قياس 12.3 بوصة، مع نظام نيسان كونيكت ودعم الواي فاي وآبل كاربلاي لاسلكياً، وكراسي منفصلة للصف الثاني بمقاعد مبطنة بالجلد بشكل اختياري بسعر 650 دولارا.

كما تتوفر السيارة أرمادا موديل 2022، بحزمة إضافية  Midnight مع لمسات خارجية وداخلية سوداء، والتي تتوفر لإصدار SL بسعر 1990 دولارا إضافية، وتتوفر لإصدار SV بسعر 2500 دولار.

وتوفر الحزمة الإضافية Midnight من السيارة الـ SUV الفاخرة ميزة الطي الكهربائي لمقاعد الصف الثالث، والعديد من المزايا القياسية مثل مقاعد الصف الثاني المدفأة.

وأوضحت نيسان أن سعر السيارة أرمادا موديل 2022، سيبدأ من 50,395 دولار وتصل إلى 68,300 دولار، و تعد هذه الأسعار زيادة تُقدر بـ 400 دولار عن السعر الأساسي لموديل 2021.

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