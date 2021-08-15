تعرف على قدرات بوليستار2 موديل 2022 الكهربائية

أعلنت شركة بوليستار الصينية السويدية المملوكة لشركة فولفو التابعة لمجموعة تشجيانغ جيلي القابضة ، عن وصول السيارة بوليستار Polestar 2 الكهربائية موديل 2022 ذات المحرك الواحد ، الى سوق الولايات المتحدة الامريكية .

أوضحت شركة بوليستار إلى ان السيارة بوليستار Polestar 2 الكهربائية موديل 2022 سيبدأ سعرها من 47200 دولار بما في ذلك رسوم الوجهة 1300 دولار

قدرات بوليستار2 موديل 2022 الكهربائية

وتأتى السيارة بوليستار Polestar 2 الكهربائية موديل 2022 ، بحزمة بطارية ليثيوم أيون بقدرة 78 كيلو وات في الساعة ، تنتج 231 حصانًا و 248 رطلاً ، كما أن لديها نطاق قيادة أقصى تقدره وكالة حماية البيئة (EPA) يبلغ 265 ميلاً ، وهو أفضل من مدى 249 ميلاً للإصدار ثنائي المحرك.

وتابعت شركة بوليستار ان السيارة بوليستار Polestar 2 الكهربائية موديل 2022 ، عند حساب تخفيضات الحوافز الفيدرالية ، فيمكن شرائها بأسبقية الحجز مقابل أقل من 34900 دولار بالإضافة إلى رسوم الوجهة البالغة 1300 دولار.

كما سيتم تقديم السيارة بثلاث مجموعات اختيارية، الأول هو حزمة Pilot Pack بقيمة 3000 دولار والتي تضيف مجموعة من مساعدات القيادة الإلكترونية.

بالإضافة الى الحزمة الثانية والتي تبلغ قيمتها 4000 دولار والتي تتضمن مضخة حرارية يمكنها زيادة النطاق بنسبة تصل إلى 10 في المائة في ظروف مثالية وتستخدم الطاقة الحرارية المنبعثة من نظام الدفع لتسخين المقصورة ، كما تضيف فتحة سقف بانوراميه كاملة ونظام الصوت Harman-Kardon.

أما الحزمة الأعلى وهى حزمة الأداء البالغة 5000 دولار والتي تجلب معها تعليق OHLINS قابل للتعديل ، ومكابح بريمبو Brembo ، وإطارات كونتيننتال ، ولمسات خارجية ذهبية.