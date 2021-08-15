التعليم: بدء تصحيح امتحانات الدور الثاني لـ الدبلومات الفنية 2021 ..27 أغسطس

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر أن تبدأ أعمال تقدير الدرجات لـ امتحانات الدور الثاني لـ الدبلومات الفنية 2021 اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 27/8/2021 .

وقالت وزارة التربية والتعليم : من المخطط ان تنتهي أعمال تصحيح امتحانات الدور الثاني لـ الدبلومات الفنية 2021 يوم الخميس الموافق 2/9/2021.

وكانت قد انطلقت امتحانات الدور الثاني لـ الدبلومات الفنية 2021 أمس السبت، بكافة نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) على مستوى الجمهورية وذلك للعام الدراسي 2020 / 2021، حيث أدى (53018) طالبا وطالبة الامتحانات في (436) لجنة بجميع النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي)، وذلك في عدد (8) مواد امتحانية.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفني، إن امتحانات الدور الثاني لـ الدبلومات الفنية 2021 تسير بصورة ميسرة للطلاب والمراقبين، مع توفير كافة السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب لأداء امتحانات الدور الثاني لـ الدبلومات الفنية 2021 التحريرية، مع التشديد بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وأضاف الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات، رئيس عام امتحان الدبلومات الفنية 2021 بوزارة التربية والتعليم، أنه تم التواصل من غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام الوزارة مع جميع غرف العمليات بالمديريات التعليمية وذلك للوقوف على مدى الاستعداد لأداء الامتحان اليوم، ووصول مظاريف الأسئلة إلى جميع اللجان، مع التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، وتذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجه لجان سير الامتحان.

إحصائيات رسمية عن امتحانات الدور الثاني لـ الدبلومات الفنية 2021

جدير بالذكر أن إجمالى عدد اللجان المخصصة لـ امتحانات الدور الثاني لـ الدبلومات الفنية 2021 يبلغ (436) لجنة امتحانية، كما بلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات (212538) طالب وطالبة.

ووفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي لها ، فمن المقرر أن تنتهي امتحانات الدور الثاني لـ الدبلومات الفنية 2021 التحريرية يوم الثلاثاء الموافق 24/8/2021، بينما تنتهى امتحانات الدور الثاني لـ الدبلومات الفنية 2021 العملية والمعملية يوم الخميس الموافق 26/8/2021 .