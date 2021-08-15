عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم: بدء تصحيح امتحانات الدور الثاني لـ الدبلومات الفنية 2021 ..27 أغسطس

امتحانات الدور الثاني
امتحانات الدور الثاني

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر أن تبدأ أعمال تقدير الدرجات لـ امتحانات الدور الثاني لـ الدبلومات الفنية 2021  اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 27/8/2021 .

وقالت وزارة التربية والتعليم : من المخطط ان تنتهي أعمال تصحيح امتحانات الدور الثاني لـ الدبلومات الفنية 2021  يوم الخميس الموافق 2/9/2021.

وكانت قد انطلقت امتحانات الدور الثاني لـ الدبلومات الفنية 2021 أمس السبت، بكافة نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) على مستوى الجمهورية وذلك للعام الدراسي 2020 / 2021، حيث أدى (53018) طالبا وطالبة الامتحانات في (436) لجنة بجميع النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي)، وذلك في عدد (8) مواد امتحانية.

 

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفني، إن امتحانات الدور الثاني لـ الدبلومات الفنية 2021 تسير بصورة ميسرة للطلاب والمراقبين، مع توفير كافة السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب لأداء امتحانات الدور الثاني لـ الدبلومات الفنية 2021 التحريرية، مع التشديد بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وأضاف الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات، رئيس عام امتحان الدبلومات الفنية 2021 بوزارة التربية والتعليم، أنه تم التواصل من غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام الوزارة مع جميع غرف العمليات بالمديريات التعليمية وذلك للوقوف على مدى الاستعداد لأداء الامتحان اليوم، ووصول مظاريف الأسئلة إلى جميع اللجان، مع التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، وتذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجه لجان سير الامتحان.

 

إحصائيات رسمية عن امتحانات الدور الثاني لـ الدبلومات الفنية 2021

 

جدير بالذكر أن إجمالى عدد اللجان المخصصة لـ امتحانات الدور الثاني لـ الدبلومات الفنية 2021  يبلغ (436) لجنة امتحانية، كما بلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات (212538) طالب وطالبة.

 

ووفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي لها ، فمن المقرر أن تنتهي امتحانات الدور الثاني لـ الدبلومات الفنية 2021 التحريرية يوم الثلاثاء الموافق 24/8/2021، بينما تنتهى امتحانات الدور الثاني لـ الدبلومات الفنية 2021 العملية والمعملية يوم الخميس الموافق 26/8/2021 .

امتحانات الدور الثاني الدبلومات الفنية 2021 الدبلومات الفنية امتحانات الدور الثاني

ترشيحاتنا

نشرة العالم.. انفجار مروع في لبنان.. ليلة سقوط أفغانستان وإجلاء الرئيس.. آلاف الضحايا في زلزال هايتي

مواعيد مباريات اليوم الأحد 15 - 8 - 2021.. والقنوات الناقلة

هل يجوز للزوجة إعطاء جزء من راتبها لأهلها دون علم زوجها؟ الإفتاء تجيب

سعر الذهب اليوم الأحد 15 أغسطس 2021

رائحة نفسك مؤشر لارتفاع نسبة السكر فى الدم.. اكتشف الأعراض

ردت علي المشككين .. هاني قشطة : فريال أشرف حققت ميدالية تاريخية لمصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيهاب جلال يقاطع المؤتمر الصحفي للقاء الزمالك

بين مزاعم التفويت وتعليلات الإرهاق.. هل تعمد الإسماعيلي الخسارة أمام الزمالك ؟

الباز يكشف مفاجأة عن الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي

كيف تصرف عمر الشريف عندما تفاجأ بشذوذ حفيده ؟

الصليب الأحمر اللبناني يكشف عن رقم مرعب لضحايا انفجار عكار

صفقة الأهلي المرتقبة.. قرار مفاجئ من مدرب برايتون تجاه بيرسي تاو

موسيماني يرد على تصريحات مدرب الزمالك بشأن مباريات الأهلي القادمة

خيانة في منزلها.. شويكار تكشف زوجها في أحضان صديقتها المقربة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الرياضة يشهد مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل البعثة المشاركة في بارالمبياد طوكيو

وزير الرياضة شاهدا .. جيانا فاروق تحتفل بعقد قرانها

برعاية تركي آل شيخ.. تامر حسني يشعل حفل جدة سوبر دوم

لمظهر ناعم كالحرير.. شاهد الطريقة الصحيحة لغسل الشعر|فيديو

فيديو

أشياء غير متوقعة.. 8 أعراض تشير إلى نقص فيتامين ب 12

يكفر ذنوب سنة.. فضل وموعد صيام عاشوراء وتاسوعاء

"زايد-3 ".. طلعات جوية لـ مهاجمة الأهداف المعادية فى ختام التدريب المصرى الإماراتى

ما علاقة سد النهضة؟.. زواحف خطيرة وحشرات تغزو السودان

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: كرة اليد تاريخ مشرف لمصر

ليلى موسى تكتب: الإدارة الذاتية سفينة النجاة لإيصال سوريا إلى بر الأمان

مصطفى الشيمى يكتب: قسمة مطولة

محمود البسيوني يكتب: جزء من الحقيقة

إسلام عوض يكتب: قصة طالبان والدور المرسوم

محمد النجار يكتب: صوم عاشوراء عندنا وعندهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار سُليمان عبدالغفار

مَكانة الأُمَّة في الإسْلامْ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيويلوتكس الأنابيب والهجوم الإيرانى

د. محمد مبروك

فِقه المهرجانات

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التحرش الفكري

كريمة أبو العينين

جنازة الممثلين رايحة على فين

مجدي أبوزيد

خدعوك فقالوا الزمالك فاز بالدورى

محمد أرسلان

أفغانستان بين دخول وانسحاب الأمريكيين

أحمد فرغلى رضوان

الإنس والنمس.. الإبهار ينقذ الكوميديا

اﻟﻤﺰﻳﺪ