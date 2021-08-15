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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بسمة: المنصات الإلكترونية لطيفة لكن للسينما سحر خاص

الفنانة بسمة
الفنانة بسمة

كشفت الفنانة بسمة عن رأيها في المنصات الإلكترونية، منتقدة الأصوات التي تقول إنها بديل للسينما.

وقالت في تصريحات لـ "صدى البلد": المنصات الالكترونية لطيفة ولكن السينما لها سحر خاص، وخروجه ممتعه جدا للعائلة، وانا احب ان اشاهد الافلام في قاعات العرض بكل التفاصيل المحيطه بها وسأكون حزينه جدا اذا انتهت من العالم".

وكانت قد كشفت الفنانة بسمة عن تفاصيل فيلمها الجديد كومانجي، الذي بدأت تصوير احداثه في مدينة الاسماعيلية.

وأكدت أن الدور أعجبها كثيرا، وحينما قرات السيناريو تأكدت بأنه سيكون فيلم مختلف، مؤكده انها لم تلعب الشخصية التي تجسدها بالعمل من قبل، واشارت الي انها حضرت للدور وتفاصيلة قبل انطلاق تصوير الفيلم بيومين.

ونوهت بسمة أن الأماكن التي سيتم تصوير بها العمل جديدة وابهرتها، موضحة انها لم تتكن تتخيل ان مصر بها غابة لمدينة الاسماعيلية، واوضحت انها تتمنى ان ينال العمل اعجاب الجمهور، مشيرة انها التجربة الانتاجية الاولى لشركة انتاج الفيلم، وايضا تجربة اول للمخرج محمود الشربيني، واكدت انها لم تخاف من التواجد في العمل وذلك لانها احبت السيدات القائمين على الانتاج، وهى تحب الاعمال التي بها سيدات.

ويتواجد لبسمة مشاهد ركوب خيل بالعمل وقالت انها لاتعرف كيف ستتعامل مع الخيل، خاصة انها لم تخوض تلك التجربة من قبل، ولكنها لاتمانع التعلم وخوض تلك المغامرة.

و بدأ  فريق عمل فيلم 'كومانجي' اولي تصوير المشاهد في الإسماعيلية بإحدي المناطق التي تضم عدد من الخيول والأشجار وجمعت المشاهد بين بسمة وحسن عيد.

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والعمل من رواية للمؤلفة السويدية من اصول عراقية أكرميني نوري وتم ترجمتها الي العربية وتحولها الي نص سينمائي وسوف يتم عمل دوبلاج للفيلم باللغة الانجيليزية و السويدية ، وأيضا ستكون هناك مشاركة من طرف الجانب السويدي والعراقي علي مستوي التمثيل .


ويعتبر 'كومانچي' التجربة الأولي للمخرج محمود الشربيني والتي كانت اهم محطاته العمل كمساعد مخرج و مخرج مساعد مع أهم المخرجين في الوطن العربي مثل المخرج محمد ياسين و تامر محسن وكاملة ابو ذكري شوقي المجري و حاتم علي وأيضا الأمريكي فرانك جيلبرت.


فيلم 'كومانجي' بطولة بسمة وعباس ابو الحسن وحسن عيد ومحمود عزت وعدد من الفنانين السويديين والإنتاج انتاج سويدي المنتجة والمؤلفة اكرميني نوري مشترك مع انتاج مصري وتأليف اكرميني نوري وإخراج محمود الشربيني ومسئول إعلامي يارا احمد.

رضوي الشربيني المنصات الالكترونية بسمة بسمة بوسيل تامر محسن الفنانة بسمة فيلم كومانجي

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