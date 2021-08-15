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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خلال ساعات.. إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية بالاسم ورقم الجلوس عبر هذا الرابط

الثانوية الأزهرية
الثانوية الأزهرية

أعلن الأزهر الشريف، عن عقد مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2021/2020 ، ظهر اليوم الأحد في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بمشيخة الأزهر.

ومن المقرر أن يعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الثانوية الأزهرية ، نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، يعقب ذلك مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الامتحانات والنتيجة، والإعلان عن أسماء الأوائل.

ومن المقرر أن يبث المؤتمر الصحفي بشكل مباشر على صفحات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي:
Facebook.com/OfficialAzharEg
Twitter.com/AlAzhar
YouTube.com/c/OfficialAzharEg

أعلن الأزهر الشريف أسماء أوائل نتيجة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2020-2021م، وذلك بعدما أجرى فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اتصالات هاتفية هنأ فيه الطلاب الأوائل بتفوقهم وتقديم فضيلته الشكر لأسر الطلاب على ما بذلوه من جهود لتحفيز ومساعدة أبنائهم على التفوق.

وحصل الطلاب: أحمد محمد جمال سليمان (معهد ميت غمر، محافظة الدقهلية)، وأمير محمد فهمي عمارة (معهد دكتور طلعت السيد النموذجي، محافظة القاهرة)، ومحمد تامر المرزوقي حسين (معهد طلخا، محافظة الدقهلية)، ومحمد محمد حسن علي (معهد الحج محمد عبد الوهاب النموذجي، محافظة الشرقية)، ومحمود السيد محمود عبد الفتاح (معهد انشاص الرمل، محافظة الشرقية) على المركز الأول على القسم العلمي بنسبة ١٠٠٪؜.

كما حصلت الطالبة نجلاء يوسف كامل محمود (معهد فتيات ألو خوص، محافظة أسيوط) على المركز الأول على القسم الأدبي بنسبة ٩٩,٥ ٪؜، بينما حصل الطالب عصام محمد ابراهيم السيد (معهد سنيان، محافظة الغربية)، على المركز الأول على مستوى الطلاب الإكِفَّاء بنسبة ٩٧,١٤٪؜.


 

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