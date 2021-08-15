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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

علاء نبيل: عامل السن لا يسمح بانضمام عبد الشافي للمنتخب

عبد الشافي
عبد الشافي

اعترض علاء نبيل مدرب منتخب مصر السابق على ما تردد عن اقتراب محمد عبد الشافي لاعب نادي الزمالك من الانضمام لصفوف منتخب مصر خلال الفترة القادمة.


وقال علاء نبيل في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "اعتقد ان عامل السن لا يسمح بانضمام محمد عبد الشافي للمنتخب".


وتابع: "عبد الله جمعة قادر يكون في المركز ده مع منتخب مصر أو أيمن اشرف".


وواصل "لازم يكون في سؤال من الجهاز الفني للمنتخب ان ليه لاعب معين مش بيشارك مع ناديه".


وأضاف "لازم تبقى عارف ليه لاعب زي عبد الله جمعة مش بيلعب مع نادي الزمالك وتقعد مع اللاعب تقرب وجهات النظر بسبب مصلحة المنتخب".

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الزمالك ينفرد.. ترتيب الدوري المصري عقب انتهاء مباراة اليوم

ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء الجولة الـ30 

انتهت أحداث الجولة الـ 30 من بطولة الدوري المصري منذ قليل، والتي جمعت بين كل من الزمالك والإسماعيلي وانتهت بنتيجة  2-0، والأهلي وإنبي 2-0، وسيراميكا كليوباترا وغزل المحلة 1-1.

وعقب انتهاء أحداث مباراة اليوم؛ نرصد لكم جدول ترتيب الدوري المصري والذي جاء كالتالي:

1- الزمالك 70 نقطة.

2- الأهلي 68 نقطة.

3- المصري البورسعيدي 49 نقطة.

4- بيراميدز 43 نقطة.

5-  الاتحاد السكندري41 نقطة.

6-  سموحة 41 نقطة.

7- إنبي 39 نقطة.

8- طلائع الجيش 38 نقطة.

9-  مصر للمقاصة 37 نقطة.

10- الجونة 37 نقطة.

11- الاسماعيلي  37 نقطة.

12-  سيراميكا كليوباترا  36 نقطة.

13- غزل المحلة 33 نقطة.

14- المقاولون العرب 32 نقطة.

15- البنك الأهلي 29 نقطة.

16- أسوان 27 نقطة.

17- وادي دجلة 24 نقطة.

18- الإنتاج الحربي 20 نقطة

منتخب علاء نبيل منتخب مصر محمد عبد الشافي الدوري المصري الزمالك

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