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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تفاصيل إنقاذ بسمة وهبة من الغرق بعد احتراق مركبها وسط البحر.. فيديو

صدى البلد

نشرت الإعلامية بسمة وهبة، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" مقطع فيديو، للحظة إنقاذها بعد تعطل المركب المتواجدة به وسط البحر.

وظهر خلال الفيديو، أحد المنقذين ويدعى "إبرام" حيث تدخل لإنقاذهما، واستقل الإعلامية وابنتها عبر مركبته،  فيما علقت بسمة وهبة على الفيديو "في المواقف دي ربنا بيسخر ناس لناس لا بيختارهم بلونهم ولا شكلهم ولا ديانتهم ..عاش يا إبرام".

وتعرضت الإعلامية بسمة وهبة، لحادث حرق مركبها خلال تواجدها وابنتها خديجة فى مارينا بالساحل الشمالى.

واستغاثت الإعلامية بسمة وهبة، بأصدقائها المقربين منها بعد نشوب حريق في مركبها بمارينا، و تم انقاذها، حيث ذهبت صديقتها وزوجها لانتشالهم من المركب المحترق وعودتهم للمنزل مرة أخرى.

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