طريقة تحضير الكيك بحشوة الشوكولاتة والكراميل

تعد كيك الشوكولاتة من الحلويات التي يفضلها الكثير من الأشخاص، ويمكن تقديمها على وجبة الإفطار للأطفال بحشوات مختلفة ولذيذة، وإليك طريقة عمل كيك الشوكولاتة والكراميل.
مقادير كيك بحشوة الشوكولاتة والكراميل
2 كوب دقيق
2 ملعقة صغيرة بيكينج باودر
1 وربع كوب سكر
200 جم زبدة
4 بيض
فانيليا
٤ شوكولاتة بالكراميل والسوداني
٤ ملعقة كبيرة لبن
طريقة تحضير كيك بحشوة الشوكولاتة والكراميل
1- في العجانة تخلط الزبدة مع السكر ثم يضاف البيض والفانيليا
2- يضاف اللبن ثم البيكنج باودر والدقيق
3- ويخفق القوام حتى يصبح كريمي ثم توضع نصف كمية الخليط في قالب الانجليش كيك
4- توضع في الوسط الشوكولاتة المذوبة بالكراميل والسوداني
5- ثم يضاف باقي كمية الكيك على الوجه ثم تدخل الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 40 دقيقة أو حتى تمام النضج وتقدم
6- على النار تذوب الشوكولاتة
7- ثم تقدم الكيك وتزين بباقي الشوكولاتة بالكراميل المذوبة