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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل صينية الجلاش بالمهلبية لـ الشيف شربيني

صينيةالجلاش بالمهلبية
صينيةالجلاش بالمهلبية

تعد  صينية الجلاش بالمهلبية من ألذ الأكلات التى تتمتع بمذاق شهي ويمكن تحضيرها فى المنزل بمكونات بسيطة.

ويمكن إعداد صينية الجلاش بالمهلبية بخطوات سهلة وبسيطة فى المنزل لتقديمها للأطفال والاستعانة بها فى العزومات المختلفة.

ونقدم لكم طريقة عمل صينية الجلاش بالمهلبية بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

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مقادير صينية جلاش بالمهلبية


جلاش 

لبن 

نشا 

سكر 

مكسرات 

سمنة 

ماء زهر 

جبن قريش 

عسل نحل 


طريقة عمل صينية جلاش بالمهلبية
* اغلي اللبن على النار مع ماء الزهر والنشا وتركيها لتثقل ثم ادهني الصينية بالسمن ثم افردي رقائق الجلاش مع مراعاة دهن كل طبقة بالزبدة

* ضعي المهلبية والمكسرات والجبن القريش وغطيها بطبقتين من الجلاش و قطعيها باستخدام سكينة ثم ادخليها فرن ساخن وبمجرد أن تخرج من الفرن صبي عليها عسل النحل وتقدم صينية الجلاش بالمهلبية.

الجلاش صينية الجلاش صينية الجلاش بالمهلبية طريقة عمل صينية الشيف الشيف شربينى

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