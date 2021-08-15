عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الصحة اللبناني يدعو لعلاج جرحى انفجار عكار خارج البلاد

أرشيفية
أرشيفية

دعا وزير الصحة اللبناني حمد حسن، اليوم الأحد، إلى إجلاء جرحى انفجار بلدة التليل في عكار، إلى خارج لبنان، من أجل تلقيهم العلاج.

وأعلن حسن أن عدد القتلى ارتفع إلى 22، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 79 بانفجار خزان المحروقات في بلدة التليل بمنطقة عكار شمالي.

وانفجرت ليل أمس السبت، خزانات وقود في بلدة التليل عكار شمال لبنان، كانت مخبأة في قطعة أرض بالبلدة، بعدما صادرها الجيش اللبناني، وبدأ بتوزيع محتوياتها بحضور 200 شخص تقريبا.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون طلب إجراء تحقيق لكشف ملابسات انفجارعكار، كما دعا إلى استنفار الأجهزة الأمنية والطبية بالمنطقة.

ويعاني لبنان حاليا نقصا حادا في الوقود، وشهدت البلاد في الأيام الأخيرة حوادث خطف صهاريج، ما دفع الجيش اللبناني إلى الإعلان أنه سيداهم محطات الوقود والمستودعات وسيصادر أي كميات مخبأة ويوزعها على المواطنين.

أبرياء سقطوا ضحية الطمع.. بيان عاجل لـ رئيس وزراء لبنان المكلف بشأن انفجار عكار

الصحف الإماراتية: مأساة جديدة في لبنان ..بوتين: روسيا تشهد كوارث طبيعية غير مسبوقة..بايدن يحذر طالبان من اقتحام كابول

وزير الصحة اللبناني جرحى انفجار عكار لبنان الرئيس اللبناني

ترشيحاتنا

ميدو: فوز الزمالك على الإسماعيلي يقرب الدورى من ميت عقبة

ميدو: المثلوثي صفقة جديدة لـ الزمالك

بعد سنوات من المعاناة.. وزير النقل ومحافظ القاهرة يفتتحان نفق عزبة الوالدة بحلوان..شاهد

تبدأ من 55 ألف ريال .. مواصفات كيا ريو 2021 بالسعودية.. صور

فيسبوك تضيف أهم مزايا واتساب إلى Facebook Messenger

ميدو: الإسماعيلي لم يظهر بمستوى جيد أمام الزمالك لهذا السبب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الوباء القاتل يضرب إفريقيا.. كل ما تريد معرفته عن فيروس إيبولا

فيضانات تركيا تحصد أرواح 57 شخصاً

بين مزاعم التفويت وتعليلات الإرهاق.. هل تعمد الإسماعيلي الخسارة أمام الزمالك ؟

السعودية .. أمطار رعدية ورياح نشطة على بعض المناطق

موسيماني يرد على تصريحات مدرب الزمالك بشأن مباريات الأهلي القادمة

الصليب الأحمر اللبناني يكشف عن رقم مرعب لضحايا انفجار عكار

رصاص اخترق الصهريج.. هذا ما كشفته التحقيقات الأولية في حادث انفجار عكار

رضا عبد العال يعلق على شائعات تفويت الإسماعيلي أمام الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير الكيك بحشوة الشوكولاتة والكراميل

وزير الرياضة يشهد مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل البعثة المشاركة في بارالمبياد طوكيو

وزير الرياضة شاهدا .. جيانا فاروق تحتفل بعقد قرانها

برعاية تركي آل شيخ.. تامر حسني يشعل حفل جدة سوبر دوم

فيديو

أشياء غير متوقعة.. 8 أعراض تشير إلى نقص فيتامين ب 12

يكفر ذنوب سنة.. فضل وموعد صيام عاشوراء وتاسوعاء

"زايد-3 ".. طلعات جوية لـ مهاجمة الأهداف المعادية فى ختام التدريب المصرى الإماراتى

ما علاقة سد النهضة؟.. زواحف خطيرة وحشرات تغزو السودان

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: كرة اليد تاريخ مشرف لمصر

ليلى موسى تكتب: الإدارة الذاتية سفينة النجاة لإيصال سوريا إلى بر الأمان

مصطفى الشيمى يكتب: قسمة مطولة

محمود البسيوني يكتب: جزء من الحقيقة

إسلام عوض يكتب: قصة طالبان والدور المرسوم

محمد النجار يكتب: صوم عاشوراء عندنا وعندهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار سُليمان عبدالغفار

مَكانة الأُمَّة في الإسْلامْ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيويلوتكس الأنابيب والهجوم الإيرانى

د. محمد مبروك

فِقه المهرجانات

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التحرش الفكري

كريمة أبو العينين

جنازة الممثلين رايحة على فين

مجدي أبوزيد

خدعوك فقالوا الزمالك فاز بالدورى

محمد أرسلان

أفغانستان بين دخول وانسحاب الأمريكيين

أحمد فرغلى رضوان

الإنس والنمس.. الإبهار ينقذ الكوميديا

اﻟﻤﺰﻳﺪ