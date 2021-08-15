24 أغسطس ..بدء الدورة الثانية للراغبين في الترشح لعمادة الكليات بجامعة بنها

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها عن تنظيم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة دورة تدريبية خلال الفترة من 24 وحتى 26 أغسطس الجاري، “الدورة التدريبية الثانية ( القيادة والتأثير)” لاعضاء هيئة التدريس من الاساتذة الراغبين بالترشح لمنصب عميد كلية وذلك في ضوء قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة بترشيح العمداء وتنظيم عملها وإجراءات وشروط الترشيح، حيث يعد حضور هذا البرنامج التدريبي أحد متطلبات التقدم لشغل وظيفة عميد كلية.

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وأضاف الجيزاوي أن المرشحين يتم تدريبهم وتأهيلهم خلال البرنامج التدريبي القيادة والتأثير على عدد من المهارات أهمها: التخطيط الاستراتيجي، التطوير المؤسسي لقطاعات الجامعة المختلفة، النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد، وإدارة الأزمات والحد من المخاطر، وإدارة وبناء وقيادة فرق العمل، وحل المشكلات واتخاذ القرارات، والجوانب المالية والإدارية والقانونية بالجامعات، وجامعات الجيل الرابع (الجامعات الذكية) وغيرها من الموضوعات.

وقال الدكتور هاني شحته المدير التنفيذي لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، إن تدريب وتأهيل المرشحين يتم من خلال نخبة من الأساتذة المتخصصين في المجالات المختلفة من قيادات الجامعة وخارجها، وعلى مدار 3 أيام متواصلة مشيرا الى ان عدد المشاركين فى الدورة حتى الآن قد بلغ نحو ٢٠ متدرب

من ناحية اخرى أعلنت جامعة بنها عن اجتياز ٢٠٠٠ متدرب دورة أساسيات التحول الرقمي والتى نظمتها الجامعة برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس الجامعة.

تأتي الدورة في إطار استراتيجية جامعة بنها للتحول الرقمي وبناء قدرات اعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين وطلاب الدراسات العليا والجهاز الإداري ، حيث أتاحت الجامعة مقرين للتدريب بمركز التدريب على تكنولوجيا المعلومات ووحدة الحاسب الآلي بكلية التجارة.

وقال الدكتور محمود الهباق مدير وحدة التدريب علي تكنولوجيا المعلومات بجامعة بنها ان الدورة اجتازها 2000 متدرب منهم " 196 معيد ، 190 مدرس مساعد ، 23 مدرس ، 11 أستاذ مساعد ، 42 ادارى ، 1538 طالب دراسات عليا"، مشيرا إلى ان شهادة اساسيات التحول الرقمي تعد من متطلبات منح الدرجات العلمية لمرحلة الدراسات العليا بجامعة بنها.

واضاف الهباق ان مدة صلاحية الشهادة تكون (5) خمس سنوات من تاريخ حصول الطالب عليها ويتم تجديدها باختبار وشهادة جديدتين ، كما يُشترط لإجتياز البرنامج التدريبي الحضور بنسبة 100%، والالتزام بالمشاركة الفعالة في الأنشطة التدريبية.