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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ القاهرة: إزالة 106 عقارات بعزبة أبو قرن وتسكين 266 أسرة بمشروع «معا»

نائبة محافظ القاهرة
نائبة محافظ القاهرة تتابع عملية تسكين الأهالي

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن أعمال الإزالة  الجارية بمنطقة عزبة أبو قرن العشوائية، أسفرت حتى الآن عن إزالة  106 عقارات وتسكين 266 أسرة بمشروع “معا” بحي السلام.
وأوضحت المهندسة جيهان عبد المنعم أن المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة تواصل تنفيذ خطة الدولة للقضاء على العشوائيات، للمساهمة فى إعلان مصر  خالية من العشوائيات قريبا.

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وقالت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إنه جار حاليا نقل سكان منطقة عزبة أبو قرن بمصر القديمة إلى مشروع «معا» بالسلام، مشيرة إلى أن الحصر كشف عن وجود 4756 أسرة مستحقة، ويتم  نقلهم تباعا فور الإخلاء وقبل الهدم، مشيرة إلى أن الأعمال جارية دون توقف على مدار الأيام المقبلة.

وأعربت عن سعادتها وفخرها بالمشاركة فى هذا المشروع الهام لتعويض المواطن بحقه الذى انتظره طويلا، من خلال تواجدها ورؤيتها فرحة المواطنين لتحقيق الأمل والخروج للتنفس  بمجتمع حضارى.

جدير بالذكر أن قاطنى هذه المناطق يتم تسليمهم وحدات مجهزة بالكامل تحتوى على  غرفة نوم وأنتريه ومطبخ وحمام وأجهزة كهربائية، وذلك في إطار خطة الدولة للقضاء على العشوائيات الخطرة وفق توجيهات القيادة السياسية.

وأكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، أنها تولى كل الاهتمام لملف إزالة العشوائيات، حيث تهتم بمتابعة أعمال الإزالة بالمناطق العشوائية بشكل ميدانى من خلال وجودها بشكل مستمر في الموقع بين الأهالي لمتابعة أعمال الإخلاء ونقل الأسر وإزالة العقارات.

فى السياق نفسه، قامت  نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بتفقد أعمال الإزالة الجارية بمنطقة عزبة أبو  قرن  العشوائية غير الآمنة، وتواصلت مع المواطنين وفحصت المستندات الخاصة بهم بمشاركة اللواء خالد شحاتة رئيس حى مصر القديمة، والمعنيين بالحى والمنطقة الجنوبية للاطمئنان على السير بشكل آمن ومنظم فى أعمال الإخلاء والإزالة بالتزامن مع تسكين المواطنين فورا بالوحدات الجديدة والبديلة.

يأتى هذا من أجل تغيير حياة المواطنين للأفضل وتوفير حياة كريمة للأسر، بانتشالهم من العشوائيات وتسليمهم وحدات سكنية ضمن مشروعات الإسكان التي توفرها الدولة للقضاء على العشوائيات، والتى تتمتع بكل الخدمات والمرافق والمدارس والوحدات الصحية والمساحات الخضراء والملاعب ومراكز الشباب ومنافذ بيع السلع بأسعار مخفضة وغيرها من الأنشطة لخدمة المواطنين.

ولفتت إلى أن المنطقة الجارى إزالتها تعد من أصعب المناطق العشوائية غير الآمنة، وهي منطقة عزبة أبو قرن العشوائية بحي مصر القديمة، باعتبارها من أكبر وأصعب المناطق العشوائية التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإزالتها ونقل سكانها لمساكن حضارية، في إطار خطة الدولة للقضاء على العشوائيات، بالإضافة إلى متابعة نقل وتسكين الأسر في وحدات سكنية مجهزة.
وستستمر عملية نقل السكان من عزبة أبو قرن وتسكينهم في مشروع «معا»، حيث تتم عملية النقل تباعا مع توفير سيارات من المحافظة لنقلهم إلى الوحدات الجديدة مجانا، مع توفير كل سبل الراحة للمواطنين ومراعاة احتياجاتهم خلال الفترة المقبلة، من أجل حياة أفضل للأجيال المقبلة.

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القاهرة المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية عزبة أبو قرن العشوائية العشوائيات معا

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