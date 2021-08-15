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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يا رب نجينا.. نجوم لبنان ينعون شهداء حادث انفجار عكار

صدى البلد

عبر عدد كبير من نجوم الفن اللبنانين، عن غضبهم عما يحدث بـ لبنان ، خاصة بعد الانفجار الذي هز بلدة تليل بعكار شمال لبنان، ما أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى ومن بين هؤلاء الفنانين الغاضبين:

 

هيفاء وهبى 

كتبت هيفاء وهبى عبر حسابها بموقع تويتر :" مابيستاهل لبنان لى عم بيصير فى بكفى موت وقهر".

 

وتابعت هيفاء وهبى :" الله يشفى جرحى التليل عكار، ويرحم لى استشهدوا ويصبر الشعب اللبنانى بها لمرحلة الصعبة ".

 

 

نوال الزغبى 

 

كتبت المطربة اللبنانية نوال الزغبى ، خلال حسابها بموقع تويتر : " لبنان بحاجة لانتداب يخلصنا من هالمجرمين اللى حاكمينا".

 

نانسى عجرم 

 

كتبت نانسى عجرم عبر حسابها بموقع تويتر :" ماعم بستوعب حجم معاناة عناصر الجيش اللبنانى والصليب الاحمر اللبنانى قدى عم يتحملوا ويقضوا مننحنى قدام جهودكن وتضحياتكن".

 

 

يارا 

كتبت يارا عبر حسابها بموقع تويتر :" يارب اتنجينا يارب تعينا يارب الطف فينا وفى شعبك ".

زاضافت يارا :" الله يرحم اللى ماتوا ويصبر اهاليهم ويشقى ويخفف عن الجرحى ".

انفجار لبنان 

 

فادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأحد، بوقوع انفجار مروع في بلدة تليل بعكار شمال لبنان، أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى.

وقالت وسائل الإعلام اللبنانية إن صهريج مازوت انفجر في  بلدة تليل بعكار شمال لبنان.

وقالت صحيفة النهار اللبنانية إن ما لا يقل عن 15 قتيلاً وأكثر من 25 مصاباً سقوا ويتم نقلهم بواسطة الصليب الأحمر إلى مختلف المستشفيات في عكار وطرابلس.

بينما قال موقع "لبنان 24" إن الانفجار أدى إلى إصابة حوالي 50 شخصا، مشيرا إلى أن بعض الإصابات بالغة وأخرى طفيفة وأضاف أنه تم انتشال 7 أشخاص من تحت الركام.

ودعت كل من مستشفى "معن يوسف" ومستشفى "رحال" في عكار المواطنين إلى التبرع بالدم من جميع الفئات.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقاطع فيديو أظهرت الانفجار المروع الذي وقع في بلدة تليل بعكار شمال لبنان.

 

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