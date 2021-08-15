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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع حصيلة قتلى انفجار عكار في لبنان إلى 28 شخصا

انفجار صهريج وقود
انفجار صهريج وقود في لبنان

أفادت مصادر من وزارة الصحة اللبنانية، لشبكة "LBCI"، اليوم الأحد، بارتفاع عدد ضحايا انفجار عكار إلى 28 قتيلًا.

وكان الجيش اللبناني أعلن، اليوم الأحد،  القبض على نجل صاحب قطعة الأرض التي انفجر فيها خزان الوقود في بلدة التليل عكار، وأدّى إلى سقوط عدد من الإصابات بين مدنيين وعسكريين.

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وحسب موقع "لبنان ٢٤"، قام الجيش اللبناني بتهدئة المواطنين المحتجين أمام منزل صاحب الأرض التي وقع فيها الانفجار، بعد إحراقهم النيران في الأرض التي يمكلها ويقومون برمي الحجارة باتجاه المنزل.

وتم إحراق صورة النائب أسعد درغام في بلدة التليل لاتهامه بتغطية صاحب خزان المحروقات الذي انفجر في عكار بلبنان.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلن الصليب الأحمر اللبناني، حصيلة أولية لإصابات ووفيات انفجار صهريج وقود في بلدة تليل في عكار شمالي لبنان.

وقال الصليب الأحمر اللبناني على حسابه بموقع تويتر، إن 20 فردا على الأقل قتلوا في انفجار صهريج وقود بمنطقة عكار في شمال لبنان.

وأضاف الصليب الأحمر أن 97 أصيبوا ونقلوا إلى مستشفى محلي وإنهم في حاجة ماسة لمتبرعين بالدم.

من جانبه، أكد مصدر أمني أن شهداء من المؤسسة العسكرية سقطوا في انفجار عكار.

ولا تزال ظروف وملابسات حدوث الانفجار غير واضحة بانتظار نتائج التحقيقات، والاستماع إلى إفادات المصابين الذين كانوا غالبيتهم ممن تجمعوا حول الخزان لتعبئة البنزين من المستودع.
 

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