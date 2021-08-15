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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هل يؤثر لقاح فيروس كورونا على عدوى دلتا

لقاح فيروس كورونا
لقاح فيروس كورونا

يؤدي نوع دلتا من فيروس كورونا، السلالة السائدة في الولايات المتحدة، إلى ارتفاع الحالات على وجه الخصوص حيث تكون معدلات التطعيم أقل.

 

تم اختبار اللقاحات من شركة Moderna Inc. و Johnson & Johnson و Pfizer Inc. وشريكها BioNTech SE - جميع اللقاحات المصرح بها في الولايات المتحدة، في المقام الأول في تجارب سريرية كبيرة لفعاليتها في منع الأعراض المرضية، بدلاً من قدرتها على منع العدوى تمامًا. 

 

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في حين أن اللقاحات تبدو أقل فاعلية إلى حد ما في منع ظهور أعراض فيروس كورونا من متغير دلتا، فقد أظهرت الأبحاث أنها تظل فعالة للغاية في منع الأمراض الخطيرة والاستشفاء.

 

توقف عدد الأمريكيين المؤهلين الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد فيروس كورونا منذ أسابيع، وقد ارتفع مؤخرًا إلى حوالي 59 ٪. يقول مسؤولو الصحة إن تفويضات صاحب العمل والمخاوف بشأن العدوى وشدة متغير دلتا هي من بين الأسباب التي تجعل الناس يحصلون على التطعيم الآن ، لا سيما في الولايات التي ارتفعت فيها حالات فيروس كورونا.

 

تشير البيانات إلى أن 40 : 60% من متغير دلتا أكثر قابلية للانتقال من Alpha  وتقريباً ضعف انتقال سلالة ووهان الأصلية من SARS-CoV-2، علاوة على ذلك ، تم العثور على جزيئات فيروسية أكثر بشكل ملحوظ في المسالك الهوائية للمرضى المصابين بنوع دلتا. 

وأفادت دراسة صينية أن  الأحمال الفيروسية في عدوى دلتا كانت أعلى بـ 1000 مرة  من تلك الموجودة في العدوى التي تسببها المتغيرات الأخرى.

 

تأثير لقاح كورونا على عدوى دلتا

تشير الدراسات إلى أن جرعتين من  اللقاحات فعالة في منع الاستشفاء  والوفاة ، لكن مستويات تحييد الأمصال المحصنة أقل ضد متغير دلتا مقارنة بالسلالة الأصلية، اختبرت دراسة نُشرت في  مجلة New England Journal of Medicine  نشاط تحييد الأمصال من الأفراد الذين تعافوا من عدوى SARS-CoV-2 الطبيعية والأمصال من الأفراد الذين تم تطعيمهم بالكامل بلقاحات Moderna أو Pfizer ضد فيروس دلتا، أشارت البيانات من الدراسة إلى أن متغير دلتا ، في المتوسط ​​، كان أقل عرضة للتحييد بمقدار 2.9 مرة من سلالة ووهان ، لكن معظم عينات مصل فيروس كورونا وجميع عينات مصل التطعيم أظهرت نشاطًا محايدًا يمكن اكتشافه، نتيجة لذلك ، خلص الباحثون إلى أن المناعة التي تمنحها لقاحات فيروس كورونا المرجح أن يتم الاحتفاظ بها ضد متغير دلتا.  

المصدر asm

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