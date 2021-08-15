محمد موسى: الجمهورية الجديدة جعلت المناصب السياسية والتنفيذية مليئة بالشباب

أعرب محمد موسى نائب محافظ المنوفية وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن بالغ سعادته بالمشاركة في المؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج، مرحبا بالحضور كافة، وذلك في إطار فاعليات المؤتمر الذي افتتحته صباح اليوم الأحد السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.
وفي كلمة له خلال المؤتمر، أكد موسى أن هناك عملية تمكين حقيقية للشباب قائمة على أسس علمية ومستدامة بدأت منذ انطلاق مؤتمر الشباب الأول عام 2016، موضحا أن الجمهورية الجديدة جعلت المناصب السياسية والتنفيذية مليئة بالشباب وأصبح لدينا أكثر من 36 نائبا لمحافظ من الشباب، بجانب عدد من النواب البرلمانيين.
وأضاف موسى أن مصر أصبحت تستثمر في بناء الإنسان للوصول إلى تنمية حقيقية ومستدامة، وأصبحت كل شرايين الدولة بها نماذج شابة.
وأعرب موسى عن سعادته بتواجده بين أبناء مصر بالخارج المشاركين في هذا المؤتمر، مؤكدا أنهم درع الحماية والدفاع الأول عن بلدهم مصر أينما كانوا، وأشاد بما تقدمه وزارة الهجرة ومبادراتها الخاصة بالحوار المستمر مع أبناء المصريين بالخارج، مؤكدا أن منصة الحوار بين شباب الدارسين نموذج رائع لربط الجيل الثاني والثالث للمصريين بالخارج ببلدهم.