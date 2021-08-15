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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

محمد موسى: الجمهورية الجديدة جعلت المناصب السياسية والتنفيذية مليئة بالشباب

المؤتمر الثاني للكيانات
المؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج

أعرب محمد موسى نائب محافظ المنوفية وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن بالغ سعادته بالمشاركة في المؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج، مرحبا بالحضور كافة، وذلك في إطار فاعليات المؤتمر الذي افتتحته صباح اليوم الأحد السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

 

وفي كلمة له خلال المؤتمر، أكد موسى أن هناك عملية تمكين حقيقية للشباب قائمة على أسس علمية ومستدامة بدأت منذ انطلاق مؤتمر الشباب الأول عام 2016، موضحا أن الجمهورية الجديدة جعلت المناصب السياسية والتنفيذية مليئة بالشباب وأصبح لدينا أكثر من 36 نائبا لمحافظ من الشباب، بجانب عدد من النواب البرلمانيين.

 

وأضاف موسى أن مصر أصبحت تستثمر في بناء الإنسان للوصول إلى تنمية حقيقية ومستدامة، وأصبحت كل شرايين الدولة بها نماذج شابة.

 

وأعرب موسى عن سعادته بتواجده بين أبناء مصر بالخارج المشاركين في هذا المؤتمر، مؤكدا أنهم درع الحماية والدفاع الأول عن بلدهم مصر أينما كانوا، وأشاد بما تقدمه وزارة الهجرة ومبادراتها الخاصة بالحوار المستمر مع أبناء المصريين بالخارج، مؤكدا أن منصة الحوار بين شباب الدارسين نموذج رائع لربط الجيل الثاني والثالث للمصريين بالخارج ببلدهم.

الجمهورية الجديدة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة المصريين بالخارج مؤتمر الشباب الأول

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