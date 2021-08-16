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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب يطالب البرلمان بسرعة إصدار قوانين الإدارة المحلية والإيجار القديم والأحوال الشخصية

مجلس النواب
مجلس النواب

قال النائب محمد بدراوى ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن هناك عددا من القوانين يجب أن تكون على أولوية مجلس النواب لإصدارها خلال دور النعقاد الثانى.

وأشار بدراوى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه القوانين هى قانون الإدارة المحلية ، والذى لم يناقش داخل البرلمان منذ سنوات ، مشيرا إلى أن القانون سيساهم فى تعميق اللامركزية ، خصوصا مع مبادرة حياة كريمة.

وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة أننا فى حاجة أيضا إلى إصدار قانون الإيجار القديم ، الذى ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر ، بالإضافة إلى قانون الأحوال الشخصية ، مشيرا إلى أنها كلها قوانين ملحة وإجتماعية.

وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي قد اختتم أعمال دور الانعقاد الأول ، و بلغ عدد الجلسات العامة خلال هذا الدور 58 جلسة عامة بإجمالي عدد ساعات 278 ساعة عمل ، و بلغ عدد المتحدثين خلالها 532 متحدثاً، و 4210 مداخلات، ووافق خلالها المجلس على 146 مشروعاً قانون بإجمالي عدد مواد 1749.

وحرص المجلس في بداية انعقاده على ان تكون اول اعماله استدعاء حكومة د مصطفي مدبولي رئيس الوزراء التي سارعت بالأدلاء ببياناتها عن الموقف التنفيذي من برنامج الحكومة الذي سبق و ان حصلت  بموجبه على ثقة المجلس ،و ناقش المجلس بيانات 29 وزيرا وأحالها الي اللجان المختصة لتمارس دورها الرقابي بشكل تفصيلي.

وفي مجال الحماية الاجتماعية و النهوض بالاقتصاد الوطني  ناقش البرلمان قوانين انشاء صندوق الوقف الخيري و قانون الموارد المائية و الري و قانون الصكوك السيادية و منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدينة و زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.

وفي مجال الرعاية الصحية مشروع قانون بتنظيم عمليات الدم و تجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها و مشروع قانون بانشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

وفي مجال الحفاظ والدفاع على الأمن وحماية مقدرات الوطن تم الموافقة على قانون انشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية و اسرهم و مشروع قانون بشان بعض شروط شغل الوظائف او الاستمرار فيها و قانون بتعديل بعض احكام قانون العقوبات لتغليظ عقوبة التحرش.

و في مجال الادوات الرقابية  تم تمت مناقشة 128 طلب إحاطة 230 سؤالا و265 اقتراحا برغبة.

مجلس النواب دور الإنعقاد الثانى قانون الادارة المحلية قانون الإيجار القديم قانون الأحوال الشخصية

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