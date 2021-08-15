الإعلان عن موعد الجولة الثالثة للاختبارات الإلكترونية الموحدة بالجامعات الاهلية.. كل ما تريد معرفته حول برامجها وكيفية الحصول على منح دراسية فيها

التعليم العالي:

-القبول بالجامعات الأهلية يشترط اجتياز الطالب الاختبارات الإلكترونية الموحدة

- عقد الجولة الثالثة للاختبارات الإلكترونية الموحدة يومي ١٨ و19 من أغسطس الجاري

- جامعة الجلالة :

برامجنا تستهدف استقبال قرابة ٢٠ ألف طالب خلال الأعوام المقبلة

- جامعة العلمين الدولية: نقدم منحا للمتفوقين حتى 20 رغبة.. وبرامج جديدة في انتظار الطلاب

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن القبول بالجامعات الأهلية يشترط اجتياز الطالب الاختبارات الإلكترونية الموحدة، معلنة عن عقد الجولة الثالثة للاختبارات الإلكترونية الموحدة يومي الأربعاء والخميس الموافقين 18 و19 من أغسطس الجاري.

وأشارت وزارة التعليم العالي، إلى أن القبول بالجامعات الأهلية الأربعة (الملك سلمان الدولية - الجلالة – العلمين الدولية – المنصورة الجديدة)، يستلزم اجتياز الطالب الاختبارات الإلكترونية الموحدة التي تعقدها الجامعات الأربعة، للطلاب الراغبين في الالتحاق بكلياتها وبرامجها المختلفة من خريجي الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المُعادلة العربية والأجنبية.



ومن المقرر تعقد الجامعات الأربعة الجولة الثالثة للاختبارات الإلكترونية يومي الأربعاء والخميس الموافقين 18 و19 أغسطس الجاري، كما ستُعقد الجولة الرابعة من الاختبارات يومي الأربعاء والخميس الموافقين ٢٥ و٢٦ أغسطس، وذلك للطلاب الذين أنهوا تسجيلهم وإدخال رغباتهم عبر منظومة تنسيق الجامعات الأهلية.

ويعتمد نظام القبول بالجامعات الأربعة على المجموع الاعتباري للطالب، ويتم حساب المجموع الاعتباري من خلال مجموع الطالب في الثانوية العامة أو الشهادة المُعادلة مُضافًا إليه درجات الاختبار الإلكتروني (70٪ لمجموع الثانوية العامة أو ما يُعادلها + 25٪ لاختبار المعلومات القطاعية + 5٪ لاختبار التفكير النقدي).

وتُعتبر اختبارات القبول واحدة من أهم مُميزات منظومة الالتحاق بالبرامج الحديثة التي تطرحها منظومة الجامعات الأهلية، حيث تهدف الاختبارات التي تعقد بشكل إلكتروني بالكامل إلى قياس قدرات الطالب ومدى ملائمة سماته المعرفية والعقلية لنوعية دراسته التي يرغب في التقدم لها، مما يعد مؤشرًا على تجاوب الطالب مع البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به.

وتنقسم اختبارات القبول إلى جزئين رئيسيين، الأول مُخصص للطالب حسب نوعية المجال الذي يتقدم له، حيث يتم تطوير اختبار معرفي إلكتروني مُخصص لكل طالب؛ لقياس قدراته المعرفية في المواد الدراسية التي درسها في مراحله الدراسية السابقة والمُتعلقة بالبرنامج الدراسي المُتقدم له، فمثلًا يُركز اختبار قبول الطلاب المُتقدمين لمجالات الهندسة والحوسبة والذكاء الاصطناعي على المعارف الرياضية والفيزيائية، فيما يُركز اختبار الطلاب المُتقدمين لبرامج الطب والصيدلة وما يماثلها على المعارف البيولوجية والكيميائية.

ويعد الاختبار الثاني من الاختبارات الدولية التي تهدف لقياس المهارات العقلية والتفكير النقدي للطالب، حيث يقوم الاختبار بقياس مهارات حل المشاكل وتحليلها ومهارات الإبداع والتفسير والتقييم وبناء العلاقات السببية، ويعد هذا الاختبار شديد الأهمية لتوجيه الطالب لنوعية الدراسة المُؤهل لها.

ويحق للطالب التقدم لأكثر من مجال دراسي حسب شهادته الثانوية ومن ثَم يُعقد له أكثر من اختبار، فيما تُعقد الاختبارات في مراكز الاختبارات الإلكترونية الحديثة التي أنشأتها الوزارة في الجامعات المصرية، ويتم توجيه الطالب للمركز الأقرب لسكنه.

وتقوم اختبارات القبول بدور محوري في توجيه الطالب لنوعية الدراسة التي تُناسب قدراته وميوله واستعداده المعرفي والعقلي، وبالتالي ضمان اجتيازه للبرنامج وعدم إضاعة الوقت والمال في دراسة برامج دراسية غير مناسبة له.

الجدير بالذكر أن الموقع الإلكتروني لمنظومة تنسيق الجامعات الأهلية يُقدم عددًا من الخدمات للطلاب المتقدمين، حيث يحتوي على فيديوهات إرشادية ونماذج من الاختبارات ليتدرب عليها الطلاب قبل أداء الاختبارات.

وتستعد الجامعات الأهلية لاستقبال الطلاب في العام الدراسى الجامعى الجديد ، ببرامج جديدة تتيح فرصة للطلاب لمواكبة سوق العمل، بالإضافة إلى ما تقدمه من منح للمتفوقين تدعمهم على الاستمرار في تفوقهم.

من جانبه أكد الدكتور أشرف حيدر، رئيس جامعة الجلالة، أن ما تقدمه الجامعات الأهلية وبالأخص جامعة الجلالة من برامج ومجالات متنوعة بمختلف التخصصات، مشيرا إلى ان المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات الأهلية الجديدة للعام الجامعي الجديد 2021 – 2022، والتى قد شهدت إقبالا كبيرا من طلاب شهادات المعادلات العربية والأجنبية للالتحاق بالجامعات الأهلية.

وأضاف أنه سيتم استكمال التنسيق لطلاب شهادات المعادلات للطلاب الذين لم يؤدوا اختبارات القبول مع طلاب الثانوية العامة الأربعاء المقبل، مشيرا إلى أن الجامعات الأهلية تتميز برامجها المتنوعة بمختلف التخصصات لخدمة العملية التعليمية وسوق العمل، كما أن جامعة الجلالة الأهلية بها 31 برنامجا متنوعا من أصل 66 برنامجا بمستهدف قرابة ٢٠ ألف طالب خلال الأعوام المقبلة.

من جانبه قال الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة العلمين الدولية إن الجامعة ستستقبل بالعام الدراسي القادم 1600 طالب حيث زادت الأعداد بعد قام الجامعة بفتح برامج جديدة ، مشيرا إلى أن عدد طلابها حاليا هم 486 طالبا ، حيث تقوم الدراسة فى معظمها على البرامج البينية، وهى تداخل التخصصات بين الكليات المختلفة؛ لخلق برامج وتخصصات جديدة.

وأضاف "الكردي" أن الجامعة تعمل على إقامة شراكات مع جامعات دولية لإتاحة الدراسة بدرجات علمية مشتركة فى تخصصات جديدة وفقًا لسوق العمل، حيث تم توقيع اتفاق مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجامعة ليون 3 الفرنسية، يتم بموجبه منح درجات علمية، وشهادات مشتركة، وإنشاء شراكات، وتبادل الخبرات في شتى المجالات العلمية، ويجري الآن التباحث مع جامعة لويفيل الأمريكية لتوقيع اتفاق شراكة معها.

وقال الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة العلمين الدولية، إن نظام القبول في الجامعة يقوم على وضع امتحان للطالب المتقدم إليها، والذي يشمل امتحاني التفكير النقدى واللغة الإنجليزية، كما تجرى اختبار المهارات الفنية والإبداعية لطلبة الفنون والتصميم.



وكان تنسيق الجامعات الأهلية قد تحدد كالتالي:



95 % للطب البشرى و90%كليات طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعى و80% كلية الهندسة والطب البيطري، و70%كليات الفنون التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب و60% لكليات الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة و55% كليات الزراعة، وباقى الكليات.

وتأتي مصاريف الجامعات الأهلية 2022 على النحو التالي :-

كلية الطب بسعر 105 ألاف جنيه.

كلية طب الإسنان بسعر 97 ألف جنيه.

كلية العلوم الصيدلية بسعر 85 ألف جنيه

كلية العلاج الطبيعي بسعر 63 ألف جنيه

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بسعر 39 ألف جنيه

كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية بسعر 43 ألف جنية

كلية اللغات التطبيقية بسعر 43 ألف جنيه.

كلية الدراسات القانونية بسعر 45 ألف جنيه

كلية العلوم الإدارية بسعر 46 ألف جنيه.

كلية السياحة والضيافة بسعر 40 ألف جنيه

كلية الإنتاج الإعلامي بسعر 50 ألف جنيه

كلية الفنون الجميلة بسعر 50 ألف جنيه

كلية العلوم الهندسية بسعر 69 ألف جنيه

كلية علوم وهندسة الحسابات بسعر 69 ألف جنيه.

كلية العمارة بسعر 69 ألف جنيه.

كلية علوم وهندسة المنسوجات بسعر 58 ألف جنيه.

كلية الصناعات التكنولوجية بسعر 39 ألف جنيه.

كلية العلوم الأساسية المتقدمة بسعر 48 ألف جنيه.

كلية الغذاء والصناعات الغذائية بسعر 43 ألف جنيه.

كلية الزراعات الصحراوية بسعر 43 ألف جنيه.

كلية علوم التمريض بسعر 31 ألف جنيه.