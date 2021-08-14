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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

التعليم العالي تساهم في دعم وتطوير المعامل البحثية بجامعة سوهاج

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

استعرض د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من د. هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي، والقائم بأعمال مدير وحدة مشروعات تطوير التعليم العالي، حول مشروع الاعتماد الدولي للمعامل بوحدة المشروعات باستلام مخرجات تأهيل مشروع معمل التبريد والتكييف وتطبيقات الطاقة الجديدة والمُتجددة بكلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي جامعة سوهاج للاعتماد الدولي طبقًا للمواصفات الدولية (ISO17025/2017).

 

وأوضح د. محمود وفيق القائم بأعمال مدير إدارة تأهيل المعامل للاعتماد الدولي، أن معمل التبريد والتكييف وتطبيقات الطاقة الجديدة والمتجددة بجامعة سوهاج يعد أول معمل يتقدم للاعتماد الدولي بالجامعات الحكومية، مشيرًا إلى أنه تم تمويله بحوالي 800 ألف جنيه بنسبة 60% من وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي و40% من جامعة سوهاج.

 

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من جانبه أضاف د. فرحات سعد مغنم استشاري إدارة تأهيل المعامل للاعتماد الدولي، أن تأهيل هذا المعمل؛ يهدف إلى نشر ثقافة جودة المعامل فى المجالات التطبيقية، وتأهيلها للتقدم للاعتماد الدولي، ورفع تصنيف الجامعات المصرية دوليًا، والعمل علي رفع القدرات المؤسسية للمعامل وتقوية البنية الأساسية للعملية البحثية عن طريق اعتماد المعامل دوليًا، وتطوير نظام العمل والإدارة بالمعامل، ورفع كفاءات وقدرات الكوادر الفنية بالمعامل، وذلك للوصول إلي آليات مُستدامة للتمويل الذاتي وتقوية وتفعيل العلاقة بين المؤسسات التعليمية والمُجتمعات الإنتاجية.

 

وأوضح د. الصاوي أحمد خبير الجودة والاستشاري بوحدة مشروعات تطوير التعليم العالي، أهمية وجود مشروع معمل التبريد والتكييف وتطبيقات الطاقة الجديدة والمُتجددة بكلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي في تعزيز وتطوير المعايير الدولية لمخرجات المعامل الجامعية في البحث العلمي، بما يُلبي احتياجات المجتمع من نتائج بحثية حقيقية تُنافس النتائج العالمية.

 

ولفت التقرير إلى أن مشروع الاعتماد الدولي للمعامل يخدم بصفة أساسية الصناعة، ويُمثل نقطة ربط بين المعامل البحثية الخدمية داخل الجامعة والمراكز الصناعية، خاصًة مصانع المبردات والثلاجات وأجهزة التبريد.

 

جدير بالذكر أن جامعة سوهاج تحت إشراف د. أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج سبق لها أن حصلت على تمويل من وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي بمبلغ 2 مليون جنيه، لتأهيل ثلاثة معامل للاعتماد الدولي، وهي معمل تطبيقات البلازما بكلية العلوم، والمعمل المركزي للهندسة الوراثية، ومعمل الكشف عن السموم والمخدرات بكلية الطب.

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