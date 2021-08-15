تنسيق كليات الجامعات الأهلية ومصروفاتها.. إعلان موعد الجولة الثالثة للاختبارات الإلكترونية الموحدة

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن القبول بالجامعات الأهلية يشترط اجتياز الطالب الاختبارات الإلكترونية الموحدة، معلنة عن عقد الجولة الثالثة للاختبارات الإلكترونية الموحدة يومي الأربعاء والخميس الموافقين 18 و19 من أغسطس الجاري.

وأشارت وزارة التعليم العالي، إلى أن القبول بالجامعات الأهلية الأربعة (الملك سلمان الدولية - الجلالة – العلمين الدولية – المنصورة الجديدة)، يستلزم اجتياز الطالب الاختبارات الإلكترونية الموحدة التي تعقدها الجامعات الأربعة، للطلاب الراغبين في الالتحاق بكلياتها وبرامجها المختلفة من خريجي الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المُعادلة العربية والأجنبية.



ومن المقرر تعقد الجامعات الأربعة الجولة الثالثة للاختبارات الإلكترونية يومي الأربعاء والخميس الموافقين 18 و19 أغسطس الجاري، كما ستُعقد الجولة الرابعة من الاختبارات يومي الأربعاء والخميس الموافقين ٢٥ و٢٦ أغسطس، وذلك للطلاب الذين أنهوا تسجيلهم وإدخال رغباتهم عبر منظومة تنسيق الجامعات الأهلية.



وكان تنسيق الجامعات الأهلية قد تحدد كالتالي:



95 % للطب البشرى و90%كليات طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعى و80% كلية الهندسة والطب البيطري، و70%كليات الفنون التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب و60% لكليات الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة و55% كليات الزراعة، وباقى الكليات.

وتأتي مصاريف الجامعات الأهلية 2022 على النحو التالي :-

كلية الطب بسعر 105 ألاف جنيه.

كلية طب الإسنان بسعر 97 ألف جنيه.

كلية العلوم الصيدلية بسعر 85 ألف جنيه

كلية العلاج الطبيعي بسعر 63 ألف جنيه

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بسعر 39 ألف جنيه

كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية بسعر 43 ألف جنية

كلية اللغات التطبيقية بسعر 43 ألف جنيه.

كلية الدراسات القانونية بسعر 45 ألف جنيه

كلية العلوم الإدارية بسعر 46 ألف جنيه.

كلية السياحة والضيافة بسعر 40 ألف جنيه

كلية الإنتاج الإعلامي بسعر 50 ألف جنيه

كلية الفنون الجميلة بسعر 50 ألف جنيه

كلية العلوم الهندسية بسعر 69 ألف جنيه

كلية علوم وهندسة الحسابات بسعر 69 ألف جنيه.

كلية العمارة بسعر 69 ألف جنيه.

كلية علوم وهندسة المنسوجات بسعر 58 ألف جنيه.

كلية الصناعات التكنولوجية بسعر 39 ألف جنيه.

كلية العلوم الأساسية المتقدمة بسعر 48 ألف جنيه.

كلية الغذاء والصناعات الغذائية بسعر 43 ألف جنيه.

كلية الزراعات الصحراوية بسعر 43 ألف جنيه.

كلية علوم التمريض بسعر 31 ألف جنيه.